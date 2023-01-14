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От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 14.01.2023
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От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 14.01.2023
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
2023-01-14T17:21
2023-01-14T17:21
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От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
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инна чурикова, ленком, видео
Инна Чурикова, Ленком, Видео
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
2023-01-14T17:21
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17:21 14.01.2023
 

От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова

Читать ria.ru в
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
 
Инна ЧуриковаЛенком
 
 
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