От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова

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Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.