https://ria.ru/20230114/churikova-1844874185.html
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 14.01.2023
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
2023-01-14T17:21
2023-01-14T17:21
2023-01-14T17:21
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От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
2023-01-14T17:21
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инна чурикова, ленком, видео
Инна Чурикова, Ленком, Видео
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
2023-01-14T17:21
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PT1M30S
От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.