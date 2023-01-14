https://ria.ru/20230114/churikova-1844872651.html

Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой

Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой - РИА Новости, 14.01.2023

Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой и отметил, что уход артистки - это огромная потеря... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:15

2023-01-14T17:15

2023-01-14T17:28

инна чурикова

умерла инна чурикова

культура

владимир путин

россия

ссср

москва

ленком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844848511_0:334:3047:2048_1920x0_80_0_0_ccaf99fb733925b5db5a2dc41c0c3fed.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой и отметил, что уход артистки - это огромная потеря для всей страны.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве."Уважаемые Глеб Анатольевич (Панфилов, вдовец Чуриковой - ред.) и Иван Глебович (сын Чуриковой и Панфилова - ред.)... Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой... Кончина Инны Михайловны Чуриковой – великой, всенародно любимой актрисы – огромная потеря для всех нас... Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой – ярком, талантливом, душевно щедром человеке", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.Путин также отметил, что работы Чуриковой на сцене театра "Ленком" и в кинематографе являются "образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи".

россия

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января. 2023-01-14T17:15 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, умерла инна чурикова, владимир путин, россия, ссср, москва, ленком