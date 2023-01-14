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Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой
Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой - РИА Новости, 14.01.2023
Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой и отметил, что уход артистки - это огромная потеря... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:15
2023-01-14T17:15
2023-01-14T17:28
инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой и отметил, что уход артистки - это огромная потеря для всей страны.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве."Уважаемые Глеб Анатольевич (Панфилов, вдовец Чуриковой - ред.) и Иван Глебович (сын Чуриковой и Панфилова - ред.)... Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой... Кончина Инны Михайловны Чуриковой – великой, всенародно любимой актрисы – огромная потеря для всех нас... Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой – ярком, талантливом, душевно щедром человеке", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.Путин также отметил, что работы Чуриковой на сцене театра "Ленком" и в кинематографе являются "образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи".
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От Марфушеньки до английской королевы: ушла из жизни актриса Инна Чурикова
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в больнице в возрасте 79 лет. За несколько дней до смерти директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что актриса находится в больнице с незначительной простудой, а ее состояние не вызывает опасений. Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" 17 января.
2023-01-14T17:15
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РИА Новости
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инна чурикова, умерла инна чурикова, владимир путин, россия, ссср, москва, ленком
Инна Чурикова, Умерла Инна Чурикова, Культура, Владимир Путин, Россия, СССР, Москва, Ленком
17:15 14.01.2023 (обновлено: 17:28 14.01.2023)
Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой
Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой и огромной потерей для всех