https://ria.ru/20230114/churikova-1844868724.html

Владимир Бортко назвал Инну Чурикову великой актрисой

Владимир Бортко назвал Инну Чурикову великой актрисой - РИА Новости, 14.01.2023

Владимир Бортко назвал Инну Чурикову великой актрисой

Величие Инны Чуриковой внешне было не очень заметно, но она была действительно великой актрисой, сообщил РИА Новости режиссер Владимир Бортко. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:50

2023-01-14T16:50

2023-01-14T16:51

инна чурикова

владимир бортко

ленком

ссср

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Величие Инны Чуриковой внешне было не очень заметно, но она была действительно великой актрисой, сообщил РИА Новости режиссер Владимир Бортко. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. "Я общался с этой актрисой только один раз, но этого было достаточно, чтобы понять, с кем я имею дело... Это была великая актриса. Не так много у нас великих актеров, она была одна из них. Причем это внешне было не очень заметно", - сказал Бортко. Он добавил, что никогда не забудет общение с ней, Чурикова оставила после себя очень много хороших ролей и их все надо смотреть.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844864012.html

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

инна чурикова, владимир бортко, ленком, ссср