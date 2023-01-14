https://ria.ru/20230114/churikova-1844868724.html
Владимир Бортко назвал Инну Чурикову великой актрисой
Владимир Бортко назвал Инну Чурикову великой актрисой - РИА Новости, 14.01.2023
Владимир Бортко назвал Инну Чурикову великой актрисой
Величие Инны Чуриковой внешне было не очень заметно, но она была действительно великой актрисой, сообщил РИА Новости режиссер Владимир Бортко. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:50
2023-01-14T16:50
2023-01-14T16:51
инна чурикова
владимир бортко
ленком
ссср
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Величие Инны Чуриковой внешне было не очень заметно, но она была действительно великой актрисой, сообщил РИА Новости режиссер Владимир Бортко. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. "Я общался с этой актрисой только один раз, но этого было достаточно, чтобы понять, с кем я имею дело... Это была великая актриса. Не так много у нас великих актеров, она была одна из них. Причем это внешне было не очень заметно", - сказал Бортко. Он добавил, что никогда не забудет общение с ней, Чурикова оставила после себя очень много хороших ролей и их все надо смотреть.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844864012.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, владимир бортко, ленком, ссср
Инна Чурикова, Владимир Бортко, Ленком, СССР
16:50 14.01.2023 (обновлено: 16:51 14.01.2023)
Владимир Бортко назвал Инну Чурикову великой актрисой
Режиссер Владимир Бортко назвал Инну Чурикову действительно великой актрисой
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Величие Инны Чуриковой внешне было не очень заметно, но она была действительно великой актрисой, сообщил РИА Новости режиссер Владимир Бортко.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года.
"Я общался с этой актрисой только один раз, но этого было достаточно, чтобы понять, с кем я имею дело... Это была великая актриса. Не так много у нас великих актеров, она была одна из них. Причем это внешне было не очень заметно", - сказал Бортко. Он добавил, что никогда не забудет общение с ней, Чурикова оставила после себя очень много хороших ролей и их все надо смотреть.