https://ria.ru/20230114/churikova-1844866327.html

Режиссер Дружинина назвала Чурикову удивительной и важнейшей личностью

Режиссер Дружинина назвала Чурикову удивительной и важнейшей личностью - РИА Новости, 14.01.2023

Режиссер Дружинина назвала Чурикову удивительной и важнейшей личностью

Инна Чурикова была удивительной личностью с огромной амплитудой чувств, она была требовательной и ответственной актрисой, сообщила РИА Новости режиссер Светлана РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:39

2023-01-14T16:39

2023-01-14T16:39

культура

театр

инна чурикова

светлана дружинина

ленком

кино и сериалы

умерла инна чурикова

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МОСКВА. 14 янв - РИА Новости. Инна Чурикова была удивительной личностью с огромной амплитудой чувств, она была требовательной и ответственной актрисой, сообщила РИА Новости режиссер Светлана Дружинина. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. В "Ленкоме" она служила с 1975 года. "Ушла из жизни совершенно удивительная личность, такая мощная личность с огромной амплитудой чувств, переживаний, мыслей. Такой уникальной, гениальной и единственной актрисой была Инна Чурикова. Это привлекло мое внимание, когда я снимала "Виват, Анна!" и на роль Анны Иоанновны - нашей императрицы, племянницы Петра - я пригласила принять участие Инну Чурикову", - сказала Дружинина. По ее словам, это предложение не сразу вдохновило Чурикову, но, когда она согласилась, "это было счастье". "Она была очень не простая - она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса. Это было трудно, но это безумно интересно, но самое главное - это было результативно. Анна Иоанновна - уникальная роль, и когда это вышло у нас на фестивальное обозрение, она не случайно получила премию за лучшую женскую роль, которую ей вручил министр образования", - вспоминает режиссер. Дружинина подчеркнула, что уход из жизни Чуриковой - большая потеря и для самого театра, и для самой российской культуры, но все что она сделала и в театре, и в кинематографе останется классикой, которую нужно изучать и знать. "Светлая память. Это уникальная актриса и человек. Мои соболезнования Глебу Панфилову и Ивану, ее сыночку, который часто был на площадке", - заключила режиссер.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

https://ria.ru/20230114/churikova-1844860282.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

театр, инна чурикова, светлана дружинина, ленком, кино и сериалы, умерла инна чурикова