https://ria.ru/20230114/churikova-1844866327.html
Режиссер Дружинина назвала Чурикову удивительной и важнейшей личностью
Режиссер Дружинина назвала Чурикову удивительной и важнейшей личностью - РИА Новости, 14.01.2023
Режиссер Дружинина назвала Чурикову удивительной и важнейшей личностью
Инна Чурикова была удивительной личностью с огромной амплитудой чувств, она была требовательной и ответственной актрисой, сообщила РИА Новости режиссер Светлана РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:39
2023-01-14T16:39
2023-01-14T16:39
культура
театр
инна чурикова
светлана дружинина
ленком
кино и сериалы
умерла инна чурикова
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МОСКВА. 14 янв - РИА Новости. Инна Чурикова была удивительной личностью с огромной амплитудой чувств, она была требовательной и ответственной актрисой, сообщила РИА Новости режиссер Светлана Дружинина. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. В "Ленкоме" она служила с 1975 года. "Ушла из жизни совершенно удивительная личность, такая мощная личность с огромной амплитудой чувств, переживаний, мыслей. Такой уникальной, гениальной и единственной актрисой была Инна Чурикова. Это привлекло мое внимание, когда я снимала "Виват, Анна!" и на роль Анны Иоанновны - нашей императрицы, племянницы Петра - я пригласила принять участие Инну Чурикову", - сказала Дружинина. По ее словам, это предложение не сразу вдохновило Чурикову, но, когда она согласилась, "это было счастье". "Она была очень не простая - она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса. Это было трудно, но это безумно интересно, но самое главное - это было результативно. Анна Иоанновна - уникальная роль, и когда это вышло у нас на фестивальное обозрение, она не случайно получила премию за лучшую женскую роль, которую ей вручил министр образования", - вспоминает режиссер. Дружинина подчеркнула, что уход из жизни Чуриковой - большая потеря и для самого театра, и для самой российской культуры, но все что она сделала и в театре, и в кинематографе останется классикой, которую нужно изучать и знать. "Светлая память. Это уникальная актриса и человек. Мои соболезнования Глебу Панфилову и Ивану, ее сыночку, который часто был на площадке", - заключила режиссер.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html
https://ria.ru/20230114/churikova-1844860282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, инна чурикова, светлана дружинина, ленком, кино и сериалы, умерла инна чурикова
Культура, Театр, Инна Чурикова, Светлана Дружинина, Ленком, Кино и сериалы, Умерла Инна Чурикова
Режиссер Дружинина назвала Чурикову удивительной и важнейшей личностью
Режиссер Дружинина назвала Чурикову мощной личностью с огромной амплитудой чувств и мыслей
МОСКВА. 14 янв - РИА Новости. Инна Чурикова была удивительной личностью с огромной амплитудой чувств, она была требовательной и ответственной актрисой, сообщила РИА Новости режиссер Светлана Дружинина.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. В "Ленкоме" она служила с 1975 года.
"Ушла из жизни совершенно удивительная личность, такая мощная личность с огромной амплитудой чувств, переживаний, мыслей. Такой уникальной, гениальной и единственной актрисой была Инна Чурикова. Это привлекло мое внимание, когда я снимала "Виват, Анна!" и на роль Анны Иоанновны - нашей императрицы, племянницы Петра - я пригласила принять участие Инну Чурикову", - сказала Дружинина.
По ее словам, это предложение не сразу вдохновило Чурикову, но, когда она согласилась, "это было счастье".
"Она была очень не простая - она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса. Это было трудно, но это безумно интересно, но самое главное - это было результативно. Анна Иоанновна - уникальная роль, и когда это вышло у нас на фестивальное обозрение, она не случайно получила премию за лучшую женскую роль, которую ей вручил министр образования", - вспоминает режиссер.
Дружинина подчеркнула, что уход из жизни Чуриковой - большая потеря и для самого театра, и для самой российской культуры, но все что она сделала и в театре, и в кинематографе останется классикой, которую нужно изучать и знать. "Светлая память. Это уникальная актриса и человек. Мои соболезнования Глебу Панфилову и Ивану, ее сыночку, который часто был на площадке", - заключила режиссер.