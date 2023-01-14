https://ria.ru/20230114/churikova-1844860282.html

Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров

Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров - РИА Новости, 14.01.2023

Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров

Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:11

2023-01-14T16:11

2023-01-14T16:11

культура

инна чурикова

карен шахназаров

ленком

умерла инна чурикова

театр

кино и сериалы

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник. "Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре. Ну, соболезнования всем, Глебу Анатольевичу Панфилову, ее супругу, и всем близким ее. Да и всем зрителям, Чурикову не заменишь", - сказал Шахназаров. Он отметил, что имел честь работать с Чуриковой в фильме "Курьер", где исполняла роль матери главного героя, и воспоминания и впечатления об этих съёмках - одни из самых ярких в его жизни. "Время у нас сейчас такое, какое-то, все обесценилось, многих называют ... великими, а вот Инна Михайловна Чурикова была действительно великой русской актрисой. Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса", - добавил Шахназаров.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

https://ria.ru/20230114/churikova-1844858313.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

инна чурикова, карен шахназаров, ленком, умерла инна чурикова, театр, кино и сериалы