https://ria.ru/20230114/churikova-1844860282.html
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров - РИА Новости, 14.01.2023
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров
Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:11
2023-01-14T16:11
2023-01-14T16:11
культура
инна чурикова
карен шахназаров
ленком
умерла инна чурикова
театр
кино и сериалы
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник. "Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре. Ну, соболезнования всем, Глебу Анатольевичу Панфилову, ее супругу, и всем близким ее. Да и всем зрителям, Чурикову не заменишь", - сказал Шахназаров. Он отметил, что имел честь работать с Чуриковой в фильме "Курьер", где исполняла роль матери главного героя, и воспоминания и впечатления об этих съёмках - одни из самых ярких в его жизни. "Время у нас сейчас такое, какое-то, все обесценилось, многих называют ... великими, а вот Инна Михайловна Чурикова была действительно великой русской актрисой. Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса", - добавил Шахназаров.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html
https://ria.ru/20230114/churikova-1844858313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, карен шахназаров, ленком, умерла инна чурикова, театр, кино и сериалы
Культура, Инна Чурикова, Карен Шахназаров, Ленком, Умерла Инна Чурикова, Театр, Кино и сериалы
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров
Режиссер Шахназаров: Чурикова создала много потрясающих образов в кино и в театре
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком
" во вторник.
"Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре. Ну, соболезнования всем, Глебу Анатольевичу Панфилову, ее супругу, и всем близким ее. Да и всем зрителям, Чурикову не заменишь", - сказал Шахназаров.
Он отметил, что имел честь работать с Чуриковой в фильме "Курьер", где исполняла роль матери главного героя, и воспоминания и впечатления об этих съёмках - одни из самых ярких в его жизни.
"Время у нас сейчас такое, какое-то, все обесценилось, многих называют ... великими, а вот Инна Михайловна Чурикова была действительно великой русской актрисой. Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса", - добавил Шахназаров.