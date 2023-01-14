Рейтинг@Mail.ru
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844860282.html
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров - РИА Новости, 14.01.2023
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров
Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:11
2023-01-14T16:11
культура
инна чурикова
карен шахназаров
ленком
умерла инна чурикова
театр
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844848422_0:44:2048:1196_1920x0_80_0_0_b00011d205ad9d876a645b88a30f55b8.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник. "Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре. Ну, соболезнования всем, Глебу Анатольевичу Панфилову, ее супругу, и всем близким ее. Да и всем зрителям, Чурикову не заменишь", - сказал Шахназаров. Он отметил, что имел честь работать с Чуриковой в фильме "Курьер", где исполняла роль матери главного героя, и воспоминания и впечатления об этих съёмках - одни из самых ярких в его жизни. "Время у нас сейчас такое, какое-то, все обесценилось, многих называют ... великими, а вот Инна Михайловна Чурикова была действительно великой русской актрисой. Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса", - добавил Шахназаров.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html
https://ria.ru/20230114/churikova-1844858313.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844848422_119:24:1679:1194_1920x0_80_0_0_df286fe64823ddea1ab443a8f83b0d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инна чурикова, карен шахназаров, ленком, умерла инна чурикова, театр, кино и сериалы
Культура, Инна Чурикова, Карен Шахназаров, Ленком, Умерла Инна Чурикова, Театр, Кино и сериалы
16:11 14.01.2023
 
Созданные Чуриковой образы будут жить очень долго, заявил Шахназаров

Режиссер Шахназаров: Чурикова создала много потрясающих образов в кино и в театре

© РИА Новости / Кинокомпания "Сагиттариус-Д" / Перейти в медиабанкИнна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме "Виват, Анна!"
Инна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме Виват, Анна! - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Кинокомпания "Сагиттариус-Д"
Перейти в медиабанк
Инна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме "Виват, Анна!". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Образы, созданные Инной Чуриковой, будут жить очень долго, это незаменимая утрата, сообщил РИА Новости кинорежиссер Карен Шахназаров.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник.
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 15:57Культура
Королева "Ленкома" Инна Чурикова: десятки ролей за 60 лет на сцене и в кино
"Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что ее образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре. Ну, соболезнования всем, Глебу Анатольевичу Панфилову, ее супругу, и всем близким ее. Да и всем зрителям, Чурикову не заменишь", - сказал Шахназаров.
Он отметил, что имел честь работать с Чуриковой в фильме "Курьер", где исполняла роль матери главного героя, и воспоминания и впечатления об этих съёмках - одни из самых ярких в его жизни.
"Время у нас сейчас такое, какое-то, все обесценилось, многих называют ... великими, а вот Инна Михайловна Чурикова была действительно великой русской актрисой. Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса", - добавил Шахназаров.
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 16:04Культура
"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Инны Чуриковой
 
КультураИнна ЧуриковаКарен ШахназаровЛенкомУмерла Инна ЧуриковаТеатрКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала