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В Госдуме уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху
В Госдуме уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху - РИА Новости, 14.01.2023
В Госдуме уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху
Инна Чурикова обладала уникальным талантом, ее уход - потеря масштабом с эпоху, заявила член думского комитета по культуре Ольга Германова. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:09
2023-01-14T16:09
2023-01-14T16:09
культура
инна чурикова
ссср
госдума рф
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Инна Чурикова обладала уникальным талантом, ее уход - потеря масштабом с эпоху, заявила член думского комитета по культуре Ольга Германова. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. "Блистательная, многогранная, обладающая штучным талантом... Потеря масштабом с эпоху. Царство Небесное Вам, непревзойденная Инна Михайловна! Спасибо. Вы дарили нам высокое искусство", - написала Германова в своем телеграм-канале.
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инна чурикова, ссср, госдума рф, умерла инна чурикова
Культура, Инна Чурикова, СССР, Госдума РФ, Умерла Инна Чурикова
В Госдуме уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху
В комитете по культуре Госдумы уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху