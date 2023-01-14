https://ria.ru/20230114/churikova-1844859965.html

В Госдуме уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху

В Госдуме уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху - РИА Новости, 14.01.2023

В Госдуме уход Чуриковой назвали потерей масштабом с эпоху

Инна Чурикова обладала уникальным талантом, ее уход - потеря масштабом с эпоху, заявила член думского комитета по культуре Ольга Германова. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:09

2023-01-14T16:09

2023-01-14T16:09

культура

инна чурикова

ссср

госдума рф

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Инна Чурикова обладала уникальным талантом, ее уход - потеря масштабом с эпоху, заявила член думского комитета по культуре Ольга Германова. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. "Блистательная, многогранная, обладающая штучным талантом... Потеря масштабом с эпоху. Царство Небесное Вам, непревзойденная Инна Михайловна! Спасибо. Вы дарили нам высокое искусство", - написала Германова в своем телеграм-канале.

ссср

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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