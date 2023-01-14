https://ria.ru/20230114/churikova-1844859201.html

Любимова выразила соболезнования родным Чуриковой

Любимова выразила соболезнования родным Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

Любимова выразила соболезнования родным Чуриковой

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, отметив, что ее уникальное мастерство и обаяние пленяли... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:07

2023-01-14T16:07

2023-01-14T16:07

культура

россия

инна чурикова

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, отметив, что ее уникальное мастерство и обаяние пленяли каждого.Министр отметила, что уход из жизни актрисы стал прискорбной новостью для всех."Яркая, невероятно талантливая и харизматичная, ее многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране", — отметила Любимова в телеграмме с соболезнованиями.Она назвала смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, "которые искренне любили ее творчество, для всей отечественной культуры". По словам Любимовой, перед болью потери бессильны любые слова.Она попросила передать соболезнования родным и близким Чуриковой.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

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россия, инна чурикова, умерла инна чурикова