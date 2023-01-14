https://ria.ru/20230114/churikova-1844856657.html

Певцов назвал смерть Чуриковой страшной потерей для искусства

Певцов назвал смерть Чуриковой страшной потерей для искусства - РИА Новости, 14.01.2023

Певцов назвал смерть Чуриковой страшной потерей для искусства

Смерть Инны Чуриковой является страшной потерей для искусства, играть с ней было честью, заявил РИА Новости актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:57

2023-01-14T15:57

2023-01-14T15:58

инна чурикова

дмитрий певцов

ссср

госдума рф

умерла инна чурикова

культура

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смерть Инны Чуриковой является страшной потерей для искусства, играть с ней было честью, заявил РИА Новости актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. "Страшная потеря для нашего искусства... Я имел честь с Инной Михайловной играть", - сказал Певцов.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html

ссср

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

инна чурикова, дмитрий певцов, ссср, госдума рф, умерла инна чурикова