https://ria.ru/20230114/churikova-1844856657.html
Певцов назвал смерть Чуриковой страшной потерей для искусства
Певцов назвал смерть Чуриковой страшной потерей для искусства - РИА Новости, 14.01.2023
Певцов назвал смерть Чуриковой страшной потерей для искусства
Смерть Инны Чуриковой является страшной потерей для искусства, играть с ней было честью, заявил РИА Новости актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:57
2023-01-14T15:57
2023-01-14T15:58
инна чурикова
дмитрий певцов
ссср
госдума рф
умерла инна чурикова
культура
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смерть Инны Чуриковой является страшной потерей для искусства, играть с ней было честью, заявил РИА Новости актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января. "Страшная потеря для нашего искусства... Я имел честь с Инной Михайловной играть", - сказал Певцов.
https://ria.ru/20230114/churikova-1844851453.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, дмитрий певцов, ссср, госдума рф, умерла инна чурикова
Инна Чурикова, Дмитрий Певцов, СССР, Госдума РФ, Умерла Инна Чурикова, Культура
15:57 14.01.2023 (обновлено: 15:58 14.01.2023)
Певцов назвал смерть Чуриковой страшной потерей для искусства
Актер театра и кино Певцов назвал смерть Инны Чуриковой страшной потерей для искусства