https://ria.ru/20230114/churikova-1844846322.html

Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой

Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023

Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой

Спросите любого поклонника театра и кино: кто ваша любимая актриса? И имя Инны Чуриковой наверняка окажется в большинстве ответов. Ее обожали, ею восхищались,... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:41

2023-01-14T17:41

2023-01-14T19:31

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Спросите любого поклонника театра и кино: кто ваша любимая актриса? И имя Инны Чуриковой наверняка окажется в большинстве ответов. Ее обожали, ею восхищались, на спектакли с ее участием было не достать билетов, а реплики ее киноперсонажей разлетались на цитаты.Время искренностиДебют Чуриковой в кино пришелся на 60-е — уходило время экранных див, стали цениться мастерство и искренность. Небольшой эпизод в "Я шагаю по Москве" с наивной, немного нескладной девушкой, выигравшей в парковом конкурсе живого петуха, заметили все. Ну а Марфушенька-душенька из "Морозко" стала звездной ролью молодой актрисы. Здесь у нее проявилось важное профессиональное качество: она не мечтала нравиться зрителю или влюблять в себя миллионы поклонников. Она хотела запомниться, развернуться в пространстве образа, играть характерных персонажей. В ее жизни было два главных режиссера. Глеб Панфилов сделал ее абсолютной звездой киноэкрана. С ним Инна Михайловна связала и личную жизнь. Он снял ее в фильме "Начало". Простая история наивной Паши, которая играет в любительском театре, влюбляется в красавчика Аркадия, вдруг обретала совершенно невероятный подтекст. Панфилов сделал "фильм в фильме", где Чурикова-Паша была и Жанной д’Арк. Актриса-эксцентрик демонстрировала потрясающий драматический талант, запредельный по искренности нерв. Огромные глаза Чуриковой, в которых отражался то наивный девичий восторг, то одержимая решительность Жанны, забыть было невозможно.Всегда разнаяВ театре ее режиссером стал Марк Захаров. Легендарный "Тиль" по пьесе Григория Горина, где Чурикова сыграла в паре с Караченцовым, был одним из самых ярких спектаклей Москвы. Их Тиль и Неле словно сошли с картин фламандцев, бледное лицо актрисы казалось абсолютно брейгелевским — настолько точно Захаров попал с нею в образ. Инна Михайловна навсегда стала одним из символов "Ленкома" и одной из главных его звезд.Она была избирательна в выборе ролей — и главных, и эпизодических. Ей было нужно выстроить характер, рисунок, ни разу не повториться. Например, на сцене "Ленкома" она дважды сыграла в "Гамлете" — сперва Офелию в постановке Андрея Тарковского. И ее героиня была совсем не наивной девушкой, а истинной дочерью Полония, умного царедворца, которая вполне готова выйти замуж за наследника престола. И ждет момента, когда сядет на датский трон. А спустя много лет она сыграла Гертруду в спектакле Панфилова. И это была строгая королева, но при этом заботливая и нежная мать, понимавшая обреченность собственного сына и не желающая отпускать его на верную смерть.Бурлеск и королевские ролиВ кино она с легкостью могла нырнуть в фарсовый бурлеск "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, сыграв гротескную тетку четырех близнецов, которых раскидало по всему земному шару. И здесь Чурикова превращалась в соседку по подъезду, простушку, которая готова и капусточку заквасить, и выпить.Еще одну яркую роль — в фильме "Ребро Адама" — невозможно забыть. Она могла быть по-монаршьи величественной, не зря зритель так любил ее театральных королев: и Алиенору Аквитанскую из "Аквитанской львицы", и Елизавету II из "Аудиенции", которую она сыграла уж на сцене Театра Наций. И актриса в этих ролях была предельно органична, статна. Роли-символыНа киноэкране она исполняла настоящие роли-символы — как, например, Васса Железнова. А еще были эпизоды, но они становились артистическими жемчужинами. Как ее наивная старуха, вступающаяся за контуженого немца в финале "Утомленных солнцем — 2" Никиты Михалкова. И еще одна экранная старица в "Иване Денисовиче" Панфилова, фактически символ России — умудренной, истерзанной, но вечной и несгибаемой.В ее уход совершенно не верится. Инна Михайловна предпочитала держаться в стороне от любых светских слухов, сплетен и хроник. Сцена была ее жизнью.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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