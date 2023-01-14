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Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844846322.html
Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой
Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой - РИА Новости, 14.01.2023
Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой
Спросите любого поклонника театра и кино: кто ваша любимая актриса? И имя Инны Чуриковой наверняка окажется в большинстве ответов. Ее обожали, ею восхищались,... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:41
2023-01-14T19:31
культура
инна чурикова
театр
кино и сериалы
кино
спектакль
звезды
глеб панфилов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Спросите любого поклонника театра и кино: кто ваша любимая актриса? И имя Инны Чуриковой наверняка окажется в большинстве ответов. Ее обожали, ею восхищались, на спектакли с ее участием было не достать билетов, а реплики ее киноперсонажей разлетались на цитаты.Время искренностиДебют Чуриковой в кино пришелся на 60-е — уходило время экранных див, стали цениться мастерство и искренность. Небольшой эпизод в "Я шагаю по Москве" с наивной, немного нескладной девушкой, выигравшей в парковом конкурсе живого петуха, заметили все. Ну а Марфушенька-душенька из "Морозко" стала звездной ролью молодой актрисы. Здесь у нее проявилось важное профессиональное качество: она не мечтала нравиться зрителю или влюблять в себя миллионы поклонников. Она хотела запомниться, развернуться в пространстве образа, играть характерных персонажей. В ее жизни было два главных режиссера. Глеб Панфилов сделал ее абсолютной звездой киноэкрана. С ним Инна Михайловна связала и личную жизнь. Он снял ее в фильме "Начало". Простая история наивной Паши, которая играет в любительском театре, влюбляется в красавчика Аркадия, вдруг обретала совершенно невероятный подтекст. Панфилов сделал "фильм в фильме", где Чурикова-Паша была и Жанной д’Арк. Актриса-эксцентрик демонстрировала потрясающий драматический талант, запредельный по искренности нерв. Огромные глаза Чуриковой, в которых отражался то наивный девичий восторг, то одержимая решительность Жанны, забыть было невозможно.Всегда разнаяВ театре ее режиссером стал Марк Захаров. Легендарный "Тиль" по пьесе Григория Горина, где Чурикова сыграла в паре с Караченцовым, был одним из самых ярких спектаклей Москвы. Их Тиль и Неле словно сошли с картин фламандцев, бледное лицо актрисы казалось абсолютно брейгелевским — настолько точно Захаров попал с нею в образ. Инна Михайловна навсегда стала одним из символов "Ленкома" и одной из главных его звезд.Она была избирательна в выборе ролей — и главных, и эпизодических. Ей было нужно выстроить характер, рисунок, ни разу не повториться. Например, на сцене "Ленкома" она дважды сыграла в "Гамлете" — сперва Офелию в постановке Андрея Тарковского. И ее героиня была совсем не наивной девушкой, а истинной дочерью Полония, умного царедворца, которая вполне готова выйти замуж за наследника престола. И ждет момента, когда сядет на датский трон. А спустя много лет она сыграла Гертруду в спектакле Панфилова. И это была строгая королева, но при этом заботливая и нежная мать, понимавшая обреченность собственного сына и не желающая отпускать его на верную смерть.Бурлеск и королевские ролиВ кино она с легкостью могла нырнуть в фарсовый бурлеск "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, сыграв гротескную тетку четырех близнецов, которых раскидало по всему земному шару. И здесь Чурикова превращалась в соседку по подъезду, простушку, которая готова и капусточку заквасить, и выпить.Еще одну яркую роль — в фильме "Ребро Адама" — невозможно забыть. Она могла быть по-монаршьи величественной, не зря зритель так любил ее театральных королев: и Алиенору Аквитанскую из "Аквитанской львицы", и Елизавету II из "Аудиенции", которую она сыграла уж на сцене Театра Наций. И актриса в этих ролях была предельно органична, статна. Роли-символыНа киноэкране она исполняла настоящие роли-символы — как, например, Васса Железнова. А еще были эпизоды, но они становились артистическими жемчужинами. Как ее наивная старуха, вступающаяся за контуженого немца в финале "Утомленных солнцем — 2" Никиты Михалкова. И еще одна экранная старица в "Иване Денисовиче" Панфилова, фактически символ России — умудренной, истерзанной, но вечной и несгибаемой.В ее уход совершенно не верится. Инна Михайловна предпочитала держаться в стороне от любых светских слухов, сплетен и хроник. Сцена была ее жизнью.
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инна чурикова, театр, кино и сериалы, кино, спектакль, звезды, глеб панфилов, марк захаров, ленком, театр наций
Культура, Инна Чурикова, Театр, Кино и сериалы, Кино, Спектакль, звезды, Глеб Панфилов, Марк Захаров, Ленком, Театр наций
17:41 14.01.2023 (обновлено: 19:31 14.01.2023)
 
Запредельная искренность: не стало Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации "Лучшая женская роль" на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве
Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Спросите любого поклонника театра и кино: кто ваша любимая актриса? И имя Инны Чуриковой наверняка окажется в большинстве ответов. Ее обожали, ею восхищались, на спектакли с ее участием было не достать билетов, а реплики ее киноперсонажей разлетались на цитаты.

Время искренности

Дебют Чуриковой в кино пришелся на 60-е — уходило время экранных див, стали цениться мастерство и искренность. Небольшой эпизод в "Я шагаю по Москве" с наивной, немного нескладной девушкой, выигравшей в парковом конкурсе живого петуха, заметили все. Ну а Марфушенька-душенька из "Морозко" стала звездной ролью молодой актрисы. Здесь у нее проявилось важное профессиональное качество: она не мечтала нравиться зрителю или влюблять в себя миллионы поклонников. Она хотела запомниться, развернуться в пространстве образа, играть характерных персонажей.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Инна Чурикова (в центре) в роли Жанны д'Арк, сцена из фильма режиссера Глеба Панфилова "Начало"

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова Начало
1 из 5

Народная артистка СССР Инна Чурикова (в центре) в роли Жанны д'Арк, сцена из фильма режиссера Глеба Панфилова "Начало"

© РИА Новости
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© Киностудия им. М. Горького, 1964Инна Чурикова в фильме "Морозко"
Инна Чурикова в фильме Морозко
2 из 5
Инна Чурикова в фильме "Морозко"
© Киностудия им. М. Горького, 1964
© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964Инна Чурикова в фильме "Морозко"
Инна Чурикова в фильме Морозко
3 из 5
Инна Чурикова в фильме "Морозко"
© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Исполнительница главной роли Инна Чурикова с супругом — кинорежиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма "Близкое объятие" кинопроекта "Потому что это Я" режиссера Александра Котта

Исполнительница главной роли Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма Близкое объятие кинопроекта Потому что это Я
4 из 5

Исполнительница главной роли Инна Чурикова с супругом — кинорежиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма "Близкое объятие" кинопроекта "Потому что это Я" режиссера Александра Котта

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Режиссер Глеб Панфилов (второй слева) и актриса Инна Чурикова (слева) с сыном Иваном Панфиловым на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
5 из 5

Режиссер Глеб Панфилов (второй слева) и актриса Инна Чурикова (слева) с сыном Иваном Панфиловым на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 5

Народная артистка СССР Инна Чурикова (в центре) в роли Жанны д'Арк, сцена из фильма режиссера Глеба Панфилова "Начало"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 5
Инна Чурикова в фильме "Морозко"
© Киностудия им. М. Горького, 1964
3 из 5
Инна Чурикова в фильме "Морозко"
© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
4 из 5

Исполнительница главной роли Инна Чурикова с супругом — кинорежиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма "Близкое объятие" кинопроекта "Потому что это Я" режиссера Александра Котта

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 5

Режиссер Глеб Панфилов (второй слева) и актриса Инна Чурикова (слева) с сыном Иваном Панфиловым на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В ее жизни было два главных режиссера. Глеб Панфилов сделал ее абсолютной звездой киноэкрана. С ним Инна Михайловна связала и личную жизнь. Он снял ее в фильме "Начало". Простая история наивной Паши, которая играет в любительском театре, влюбляется в красавчика Аркадия, вдруг обретала совершенно невероятный подтекст. Панфилов сделал "фильм в фильме", где Чурикова-Паша была и Жанной д’Арк. Актриса-эксцентрик демонстрировала потрясающий драматический талант, запредельный по искренности нерв. Огромные глаза Чуриковой, в которых отражался то наивный девичий восторг, то одержимая решительность Жанны, забыть было невозможно.

Всегда разная

© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Актриса театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова

Актриса театра им. Ленинского комсомола Инна Чурикова
1 из 4

Актриса театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в медиабанк

Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле "Тиль" по пьесе Григория Горина

Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле Тиль по пьесе Григория Горина
2 из 4

Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле "Тиль" по пьесе Григория Горина

© РИА Новости / Александр Лыскин
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанк

Актеры театра имени Ленинского Комсомола Николай Караченцов и Инна Чурикова в сцене из спектакля "Сорри"

Актеры театра имени Ленинского Комсомола Николай Караченцов и Инна Чурикова в сцене из спектакля Сорри
3 из 4

Актеры театра имени Ленинского Комсомола Николай Караченцов и Инна Чурикова в сцене из спектакля "Сорри"

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актрисы Инна Чурикова в роли Бабушки и Ирина Серова в роли Хеновевы (справа налево) в сцене из спектакля "Ложь во спасение" в постановке Глеба Панфилова в театре "Ленком"

Спектакль Ложь во спасение в Ленкоме
4 из 4

Актрисы Инна Чурикова в роли Бабушки и Ирина Серова в роли Хеновевы (справа налево) в сцене из спектакля "Ложь во спасение" в постановке Глеба Панфилова в театре "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Актриса театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
2 из 4

Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле "Тиль" по пьесе Григория Горина

© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Актеры театра имени Ленинского Комсомола Николай Караченцов и Инна Чурикова в сцене из спектакля "Сорри"

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
4 из 4

Актрисы Инна Чурикова в роли Бабушки и Ирина Серова в роли Хеновевы (справа налево) в сцене из спектакля "Ложь во спасение" в постановке Глеба Панфилова в театре "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
В театре ее режиссером стал Марк Захаров. Легендарный "Тиль" по пьесе Григория Горина, где Чурикова сыграла в паре с Караченцовым, был одним из самых ярких спектаклей Москвы. Их Тиль и Неле словно сошли с картин фламандцев, бледное лицо актрисы казалось абсолютно брейгелевским — настолько точно Захаров попал с нею в образ. Инна Михайловна навсегда стала одним из символов "Ленкома" и одной из главных его звезд.
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Актриса Инна Чурикова
Она была избирательна в выборе ролей — и главных, и эпизодических. Ей было нужно выстроить характер, рисунок, ни разу не повториться. Например, на сцене "Ленкома" она дважды сыграла в "Гамлете" — сперва Офелию в постановке Андрея Тарковского. И ее героиня была совсем не наивной девушкой, а истинной дочерью Полония, умного царедворца, которая вполне готова выйти замуж за наследника престола. И ждет момента, когда сядет на датский трон. А спустя много лет она сыграла Гертруду в спектакле Панфилова. И это была строгая королева, но при этом заботливая и нежная мать, понимавшая обреченность собственного сына и не желающая отпускать его на верную смерть.

Бурлеск и королевские роли

© РИА Новости / Кинокомпания "Сагиттариус-Д" / Перейти в медиабанк

Инна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме "Виват, Анна!" режиссера Светланы Дружининой. Кадры предоставлены кинокомпанией "Сагиттариус-Д"

Инна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме Виват, Анна!
1 из 3

Инна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме "Виват, Анна!" режиссера Светланы Дружининой. Кадры предоставлены кинокомпанией "Сагиттариус-Д"

© РИА Новости / Кинокомпания "Сагиттариус-Д"
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Инна Чурикова в роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция
2 из 3

Актриса Инна Чурикова в роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве

Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве
3 из 3

Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Инна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме "Виват, Анна!" режиссера Светланы Дружининой. Кадры предоставлены кинокомпанией "Сагиттариус-Д"

© РИА Новости / Кинокомпания "Сагиттариус-Д"
Перейти в медиабанк
2 из 3

Актриса Инна Чурикова в роли королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
В кино она с легкостью могла нырнуть в фарсовый бурлеск "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, сыграв гротескную тетку четырех близнецов, которых раскидало по всему земному шару. И здесь Чурикова превращалась в соседку по подъезду, простушку, которая готова и капусточку заквасить, и выпить.
Еще одну яркую роль — в фильме "Ребро Адама" — невозможно забыть.
Она могла быть по-монаршьи величественной, не зря зритель так любил ее театральных королев: и Алиенору Аквитанскую из "Аквитанской львицы", и Елизавету II из "Аудиенции", которую она сыграла уж на сцене Театра Наций. И актриса в этих ролях была предельно органична, статна.

Роли-символы

На киноэкране она исполняла настоящие роли-символы — как, например, Васса Железнова. А еще были эпизоды, но они становились артистическими жемчужинами. Как ее наивная старуха, вступающаяся за контуженого немца в финале "Утомленных солнцем — 2" Никиты Михалкова. И еще одна экранная старица в "Иване Денисовиче" Панфилова, фактически символ России — умудренной, истерзанной, но вечной и несгибаемой.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель жюри ММКФ-2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"
Председатель жюри ММКФ - 2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель жюри ММКФ-2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"
В ее уход совершенно не верится. Инна Михайловна предпочитала держаться в стороне от любых светских слухов, сплетен и хроник. Сцена была ее жизнью.
 
КультураИнна ЧуриковаТеатрКино и сериалыКиноСпектакльзвездыГлеб ПанфиловМарк ЗахаровЛенкомТеатр наций
 
 
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