https://ria.ru/20230114/churikova-1844843469.html

Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник

Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник - РИА Новости, 14.01.2023

Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник

Прощание с актрисой Инной Чуриковой, которая умерла на 80-м году жизни, состоится в "Ленкоме" 17 января, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:13

2023-01-14T15:13

2023-01-14T21:22

умерла инна чурикова

ленком

культура

инна чурикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844842081_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_7c6c616021aebc78d510515215b9cd5c.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прощание с актрисой Инной Чуриковой, которая умерла на 80-м году жизни, состоится в "Ленкоме" 17 января, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. В кино она впервые снялась в 1960 году в роли Райки в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". Среди культовых фильмов с ее участием — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и другие. Ее также знают по острохарактерным ролям — Марфушки в фильме-сказке "Морозко", баронессы в картине "Тот самый Мюнхгаузен".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

умерла инна чурикова, ленком, инна чурикова