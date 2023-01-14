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Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/churikova-1844843469.html
Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник
Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник - РИА Новости, 14.01.2023
Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник
Прощание с актрисой Инной Чуриковой, которая умерла на 80-м году жизни, состоится в "Ленкоме" 17 января, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:13
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умерла инна чурикова
ленком
культура
инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прощание с актрисой Инной Чуриковой, которая умерла на 80-м году жизни, состоится в "Ленкоме" 17 января, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. В кино она впервые снялась в 1960 году в роли Райки в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". Среди культовых фильмов с ее участием — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и другие. Ее также знают по острохарактерным ролям — Марфушки в фильме-сказке "Морозко", баронессы в картине "Тот самый Мюнхгаузен".
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умерла инна чурикова, ленком, инна чурикова
Умерла Инна Чурикова, Ленком, Культура, Инна Чурикова
15:13 14.01.2023 (обновлено: 21:22 14.01.2023)
 
Прощание с Чуриковой состоится в театре "Ленком" во вторник

Прощание с народной артисткой СССР Чуриковой пройдет в театре "Ленком" 17 января

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прощание с актрисой Инной Чуриковой, которая умерла на 80-м году жизни, состоится в "Ленкоме" 17 января, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
"Прощание, конечно, состоится на сцене в родном театре "Ленком" во вторник", - сказал Варшавер.
Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. В кино она впервые снялась в 1960 году в роли Райки в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". Среди культовых фильмов с ее участием — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и другие. Ее также знают по острохарактерным ролям — Марфушки в фильме-сказке "Морозко", баронессы в картине "Тот самый Мюнхгаузен".
 
КультураУмерла Инна ЧуриковаЛенкомИнна Чурикова
 
 
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