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Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023
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Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии
Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023
Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии
Экс-премьер Чехии и долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, никто из... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:30
2023-01-14T17:33
в мире
авто
петр павел
андрей бабиш
чехия
нато
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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Экс-премьер Чехии и долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, никто из остальных шести претендентов уже не сможет их догнать по результатам первого тура, сообщило Чешское ТВ. После подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, Павел - 32,7%. Явка в первом туре составила, по предварительным данным, 67,1%. Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них участвовали, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.
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в мире, авто, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато
В мире, Авто, Петр Павел, Андрей Бабиш, Чехия, НАТО
17:30 14.01.2023 (обновлено: 17:33 14.01.2023)
 
Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии

Чешское ТВ: Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента

CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the MorningПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the Morning
Прага. Архивное фото
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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Экс-премьер Чехии и долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, никто из остальных шести претендентов уже не сможет их догнать по результатам первого тура, сообщило Чешское ТВ.
После подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, Павел - 32,7%. Явка в первом туре составила, по предварительным данным, 67,1%.
Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них участвовали, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 01:18
Процедура выборов президента Чехии
 
В миреАвтоПетр ПавелАндрей БабишЧехияНАТО
 
 
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