https://ria.ru/20230114/chekhiya-1844876094.html

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии

Экс-премьер Чехии и долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, никто из... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:30

2023-01-14T17:30

2023-01-14T17:33

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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Экс-премьер Чехии и долларовый миллиардер Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии, никто из остальных шести претендентов уже не сможет их догнать по результатам первого тура, сообщило Чешское ТВ. После подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, Павел - 32,7%. Явка в первом туре составила, по предварительным данным, 67,1%. Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них участвовали, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.

https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html

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в мире, авто, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато