https://ria.ru/20230114/chekhiya-1844874519.html

Петр Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента Чехии

Петр Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023

Петр Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента Чехии

Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 25% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,8%... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:22

2023-01-14T17:22

2023-01-14T17:22

в мире

чехия

петр павел

андрей бабиш

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ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 25% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,8% голосов, его главный соперник, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сократил разрыв - у него 31,7%, сообщило Чешское статуправление. "Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 4,8% до 13,6% голосов", — отмечается в сообщении. После подсчета данных на 1% избирательных участков Бабиш лидировал с 42%, у Павела было 29% голосов. Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них участвовали, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.

https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html

чехия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш