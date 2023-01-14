https://ria.ru/20230114/chekhiya-1844874519.html
Петр Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента Чехии
Петр Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента Чехии - РИА Новости, 14.01.2023
Петр Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента Чехии
Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 25% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,8%... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:22
2023-01-14T17:22
2023-01-14T17:22
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844804193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d0adde4abbb056910e18d0517530c5e.jpg
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 25% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,8% голосов, его главный соперник, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сократил разрыв - у него 31,7%, сообщило Чешское статуправление. "Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 4,8% до 13,6% голосов", — отмечается в сообщении. После подсчета данных на 1% избирательных участков Бабиш лидировал с 42%, у Павела было 29% голосов. Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них участвовали, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.
https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844804193_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f17ee59b55f9a4e553d0db8a2dd3dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
Петр Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента Чехии
Экс-премьер Чехии Павел набирает 31,7 процента голосов на выборах президента страны
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после подсчета данных на 25% избирательных участков лидирует в первом туре выборов президента Чехии с 38,8% голосов, его главный соперник, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сократил разрыв - у него 31,7%, сообщило Чешское статуправление.
"Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 4,8% до 13,6% голосов", — отмечается в сообщении.
После подсчета данных на 1% избирательных участков Бабиш лидировал с 42%, у Павела было 29% голосов.
Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них участвовали, по предварительным данным, около 68% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из восьми кандидатов. Если ни одному из претендентов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то 27-28 января состоится второй тур.