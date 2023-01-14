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Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице - РИА Новости, 14.01.2023
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Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице
Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице - РИА Новости, 14.01.2023
Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице
Экс-министр юстиции Бразилии и экс-министр общественной безопасности столичного округа страны Андерсон Торрес задержан полицией после беспорядков, которые... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:46
2023-01-14T17:46
в мире
бразилия
бразилиа
захват правительственных зданий в бразилии
жаир болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Экс-министр юстиции Бразилии и экс-министр общественной безопасности столичного округа страны Андерсон Торрес задержан полицией после беспорядков, которые привели к захвату правительственных зданий 8 января, сообщил новостной портал G1. "Андерсон Торрес был задержан утром в субботу полицией после прилета в Бразилиа из США", - отмечает СМИ. Судья верховного суда Бразилии Александр де Мораеш распорядился взять под стражу бывшего главу министерства юстиции 10 января. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены, задержаны около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20230114/bolsonaru-1844802177.html
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в мире, бразилия, бразилиа, захват правительственных зданий в бразилии, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Бразилиа, Захват правительственных зданий в Бразилии, Жаир Болсонару
17:46 14.01.2023
 
Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице

Экс-министра юстиции Бразилии задержали после беспорядков в столице в начале января

© AP Photo / Eraldo PeresПолицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа
Полицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Полицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Экс-министр юстиции Бразилии и экс-министр общественной безопасности столичного округа страны Андерсон Торрес задержан полицией после беспорядков, которые привели к захвату правительственных зданий 8 января, сообщил новостной портал G1.
"Андерсон Торрес был задержан утром в субботу полицией после прилета в Бразилиа из США", - отмечает СМИ.
Судья верховного суда Бразилии Александр де Мораеш распорядился взять под стражу бывшего главу министерства юстиции 10 января.
Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены, задержаны около 2 тысяч человек.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 10:01
Прокуратура Бразилии попросила привлечь к суду экс-президента Болсонару
 
В миреБразилияБразилиаЗахват правительственных зданий в БразилииЖаир Болсонару
 
 
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