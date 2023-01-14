https://ria.ru/20230114/braziliya-1844878663.html

Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице

Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице - РИА Новости, 14.01.2023

Экс-министра юстиции Бразилии Торреса задержали после беспорядков в столице

Экс-министр юстиции Бразилии и экс-министр общественной безопасности столичного округа страны Андерсон Торрес задержан полицией после беспорядков, которые... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:46

2023-01-14T17:46

2023-01-14T17:46

в мире

бразилия

бразилиа

захват правительственных зданий в бразилии

жаир болсонару

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Экс-министр юстиции Бразилии и экс-министр общественной безопасности столичного округа страны Андерсон Торрес задержан полицией после беспорядков, которые привели к захвату правительственных зданий 8 января, сообщил новостной портал G1. "Андерсон Торрес был задержан утром в субботу полицией после прилета в Бразилиа из США", - отмечает СМИ. Судья верховного суда Бразилии Александр де Мораеш распорядился взять под стражу бывшего главу министерства юстиции 10 января. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены, задержаны около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20230114/bolsonaru-1844802177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, бразилиа, захват правительственных зданий в бразилии, жаир болсонару