https://ria.ru/20230114/bezhentsy-1844864335.html

Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ

Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023

Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ

Власти Румынии готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу, сообщает телеканал Pro TV. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:34

2023-01-14T16:34

2023-01-14T16:37

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Власти Румынии готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу, сообщает телеканал Pro TV. "Потратив более полумиллиарда евро на помощь украинским беженцам, деньги государства, частных и агентств ООН, наши власти думают о сокращении финансовой поддержки. Согласно некоторым источникам в правительстве. ля поощрения беженцев работать и изучать румынский язык, власти рассматривают серьезные изменения", - сообщает телеканал. На сегодняшний день в Румынии любой гражданин Украины может получить более 2 тысяч леев (около 435 долларов - ред.) без каких-либо условий. С весны власти готовы выдавать ту же сумму уже на семью и лишь в том случае, если беженцы трудоустроены, а их дети ходят в школу. По данным властей, с 24 февраля руководство Румынии потратило на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро на питание и проживание.

https://ria.ru/20230113/bezhentsy-1844557168.html

румыния

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, румыния, украина, оон