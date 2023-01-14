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Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
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Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ
Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ
Власти Румынии готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу, сообщает телеканал Pro TV. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:34
2023-01-14T16:37
в мире
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КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Власти Румынии готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу, сообщает телеканал Pro TV. "Потратив более полумиллиарда евро на помощь украинским беженцам, деньги государства, частных и агентств ООН, наши власти думают о сокращении финансовой поддержки. Согласно некоторым источникам в правительстве. ля поощрения беженцев работать и изучать румынский язык, власти рассматривают серьезные изменения", - сообщает телеканал. На сегодняшний день в Румынии любой гражданин Украины может получить более 2 тысяч леев (около 435 долларов - ред.) без каких-либо условий. С весны власти готовы выдавать ту же сумму уже на семью и лишь в том случае, если беженцы трудоустроены, а их дети ходят в школу. По данным властей, с 24 февраля руководство Румынии потратило на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро на питание и проживание.
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в мире, румыния, украина, оон
В мире, Румыния, Украина, ООН
16:34 14.01.2023 (обновлено: 16:37 14.01.2023)
 
Власти Румынии хотят сократить помощь беженцам с Украины, пишут СМИ

Pro TV: власти Румынии рассматривают возможность сокращения помощи беженцам с Украины

© Pixabay / GhitaB27Клуж, Румыния
Клуж, Румыния - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Pixabay / GhitaB27
Клуж, Румыния . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Власти Румынии готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу, сообщает телеканал Pro TV.
"Потратив более полумиллиарда евро на помощь украинским беженцам, деньги государства, частных и агентств ООН, наши власти думают о сокращении финансовой поддержки. Согласно некоторым источникам в правительстве. ля поощрения беженцев работать и изучать румынский язык, власти рассматривают серьезные изменения", - сообщает телеканал.
На сегодняшний день в Румынии любой гражданин Украины может получить более 2 тысяч леев (около 435 долларов - ред.) без каких-либо условий. С весны власти готовы выдавать ту же сумму уже на семью и лишь в том случае, если беженцы трудоустроены, а их дети ходят в школу.
По данным властей, с 24 февраля руководство Румынии потратило на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро на питание и проживание.
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