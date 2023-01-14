https://ria.ru/20230114/berdyansk-1844813611.html

Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску

Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску - РИА Новости, 14.01.2023

Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску

Российские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные ВСУ по Бердянску, сообщается в Telegram-канале местной администрации. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:27

2023-01-14T11:27

2023-01-14T14:58

специальная военная операция на украине

запорожская область

бердянск

происшествия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные ВСУ по Бердянску, сообщается в Telegram-канале местной администрации.По информации властей, в пять утра украинские силовики попытались нанести по мирным кварталам города удар корректируемыми ракетами большой дальности."Однако данная попытка была провальной — средствами ПВО наших Вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу", — говорится в публикации.Неразорвавшиеся части ракет упали в черте Бердянска, повредив дорожное покрытие, линии электропередач и окна в окрестных домах, добавили в администрации.Кроме того, сегодня утром ВСУ пытались нанести ракетный удар и по другому городу Запорожской области — Мелитополю. Эту атаку также отразили подразделения ПВО.Украинская армия постоянно обстреливает освобожденную территорию Запорожской области, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20230114/melitopol-1844812430.html

https://ria.ru/20230114/obstrel-1844815410.html

запорожская область

бердянск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, бердянск, происшествия