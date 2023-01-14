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Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/berdyansk-1844813611.html
Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску
Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску - РИА Новости, 14.01.2023
Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску
Российские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные ВСУ по Бердянску, сообщается в Telegram-канале местной администрации. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:27
2023-01-14T14:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
происшествия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные ВСУ по Бердянску, сообщается в Telegram-канале местной администрации.По информации властей, в пять утра украинские силовики попытались нанести по мирным кварталам города удар корректируемыми ракетами большой дальности."Однако данная попытка была провальной — средствами ПВО наших Вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу", — говорится в публикации.Неразорвавшиеся части ракет упали в черте Бердянска, повредив дорожное покрытие, линии электропередач и окна в окрестных домах, добавили в администрации.Кроме того, сегодня утром ВСУ пытались нанести ракетный удар и по другому городу Запорожской области — Мелитополю. Эту атаку также отразили подразделения ПВО.Украинская армия постоянно обстреливает освобожденную территорию Запорожской области, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230114/melitopol-1844812430.html
https://ria.ru/20230114/obstrel-1844815410.html
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запорожская область, бердянск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Происшествия
11:27 14.01.2023 (обновлено: 14:58 14.01.2023)
 
Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску

Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску

© Фото : Бердянск. Официально/TelegramПоследствия попытки обстрела ВСУ корректируемыми ракетами большой дальности по мирным кварталам города Бердянска
Последствия попытки обстрела ВСУ корректируемыми ракетами большой дальности по мирным кварталам города Бердянска - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Бердянск. Официально/Telegram
Последствия попытки обстрела ВСУ корректируемыми ракетами большой дальности по мирным кварталам города Бердянска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные ВСУ по Бердянску, сообщается в Telegram-канале местной администрации.
По информации властей, в пять утра украинские силовики попытались нанести по мирным кварталам города удар корректируемыми ракетами большой дальности.
"Однако данная попытка была провальной — средствами ПВО наших Вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу", — говорится в публикации.
Неразорвавшиеся части ракет упали в черте Бердянска, повредив дорожное покрытие, линии электропередач и окна в окрестных домах, добавили в администрации.
Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 11:19Специальная военная операция на Украине
ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь
Кроме того, сегодня утром ВСУ пытались нанести ракетный удар и по другому городу Запорожской области — Мелитополю. Эту атаку также отразили подразделения ПВО.
Украинская армия постоянно обстреливает освобожденную территорию Запорожской области, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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Украинские войска выпустили десять снарядов по Макеевке и Донецку
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБердянскПроисшествия
 
 
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