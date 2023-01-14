11:27 14.01.2023 (обновлено: 14:58 14.01.2023)
Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску
Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты на подлете к Бердянску
© Фото : Бердянск. Официально/TelegramПоследствия попытки обстрела ВСУ корректируемыми ракетами большой дальности по мирным кварталам города Бердянска
Последствия попытки обстрела ВСУ корректируемыми ракетами большой дальности по мирным кварталам города Бердянска
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные ВСУ по Бердянску, сообщается в Telegram-канале местной администрации.
По информации властей, в пять утра украинские силовики попытались нанести по мирным кварталам города удар корректируемыми ракетами большой дальности.
"Однако данная попытка была провальной — средствами ПВО наших Вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу", — говорится в публикации.
Неразорвавшиеся части ракет упали в черте Бердянска, повредив дорожное покрытие, линии электропередач и окна в окрестных домах, добавили в администрации.
Кроме того, сегодня утром ВСУ пытались нанести ракетный удар и по другому городу Запорожской области — Мелитополю. Эту атаку также отразили подразделения ПВО.
Украинская армия постоянно обстреливает освобожденную территорию Запорожской области, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.