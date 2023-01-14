https://ria.ru/20230114/bayden-1844788605.html

У Байдена нашли около 20 секретных документов, сообщили СМИ

У Байдена нашли около 20 секретных документов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2023

У Байдена нашли около 20 секретных документов, сообщили СМИ

У президента США Джо Байдена обнаружили в общей сложности два десятка секретных документов, передает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника федеральных... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T06:17

2023-01-14T06:17

2023-01-14T10:04

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уилмингтон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. У президента США Джо Байдена обнаружили в общей сложности два десятка секретных документов, передает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника федеральных правоохранительных органов. "Как заявил источник, общее количество известных документов, отмеченных как секретные, составляет примерно 20", — говорится в сообщении. По словам источника, около половины из этих документов нашли в аналитическом центре имени Байдена, и среди них были совершенно секретные материалы. Остальные документы находились в доме президента в Уилмингтоне (штат Делавэр), но ни один не был совершенно секретным. О том, что Байден хранил секретные бумаги в кабинете в центре своего имени, стало известно на этой неделе. Причем, по информации СМИ, доверенные лица президента обнаружили их еще перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс. Позже помощники Байдена нашли новую порцию документов в гараже в его частном доме. Утверждается, что все бумаги относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента. Министр юстиции и генпрокурор Меррик Гарланд поручил выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра. Сам Байден узнал о документах, когда о них в Белый дом сообщил его адвокат. По словам президента, он удивился, узнав о находке, и ничего не знает о том, что это за материалы.Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.В августе прошлого года хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Теперь это грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230114/ssha-1844787633.html

https://ria.ru/20230114/ssha-1844786826.html

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уилмингтон

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в мире, сша, уилмингтон, дональд трамп, джо байден