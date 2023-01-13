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Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2023
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Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2023
Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:51
2023-01-13T10:51
россия
общество
михаил мишустин
донецкая народная республика
луганская народная республика
день российской печати
правительство рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности журналистов люди получают достоверные сведения о ситуации в новых регионах и подвигах Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте кабмина. Премьер отметил, что этот праздник объединяет всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические печатные и цифровые издания. "Выполняет важную миссию, обеспечивает единое информационное пространство России, прививает нравственные ценности и жизненные ориентиры читательской аудитории. В наши дни скорость распространения информации, ее доступность и разнообразие – беспрецедентны. Сегодня на СМИ возложена огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события. Ваши статьи и репортажи поднимают острые темы, помогают людям сориентироваться в политических и общественных реалиях", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что профессия журналиста – одна из самых интересных, но, освещая разные события, они зачастую рискуют собственной жизнью. "Именно благодаря вашему мужеству и самоотверженности люди получают достоверные сведения о том, что происходит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, узнают о подвигах наших воинов", - подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления российские медиа справились с трудностями, разработали новые форматы и стратегии общения. "Важно, что вы реализуете социально значимые проекты, особое внимание уделяете сегменту детской прессы. Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу поблагодарить всех за преданность своему делу и пожелать творческой удачи, большой и преданной аудитории. Крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.
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россия, общество, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, день российской печати, правительство рф
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, День российской печати, Правительство РФ
10:51 13.01.2023
 
Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником

Мишустин: благодаря мужеству журналистов люди узнают о подвигах российских воинов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности журналистов люди получают достоверные сведения о ситуации в новых регионах и подвигах Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте кабмина.
Премьер отметил, что этот праздник объединяет всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические печатные и цифровые издания.
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"Выполняет важную миссию, обеспечивает единое информационное пространство России, прививает нравственные ценности и жизненные ориентиры читательской аудитории. В наши дни скорость распространения информации, ее доступность и разнообразие – беспрецедентны. Сегодня на СМИ возложена огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события. Ваши статьи и репортажи поднимают острые темы, помогают людям сориентироваться в политических и общественных реалиях", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что профессия журналиста – одна из самых интересных, но, освещая разные события, они зачастую рискуют собственной жизнью.
"Именно благодаря вашему мужеству и самоотверженности люди получают достоверные сведения о том, что происходит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, узнают о подвигах наших воинов", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления российские медиа справились с трудностями, разработали новые форматы и стратегии общения.
"Важно, что вы реализуете социально значимые проекты, особое внимание уделяете сегменту детской прессы. Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу поблагодарить всех за преданность своему делу и пожелать творческой удачи, большой и преданной аудитории. Крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.
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РоссияОбществоМихаил МишустинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДень российской печатиПравительство РФ
 
 
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