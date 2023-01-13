https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844563438.html
Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2023
Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:51
2023-01-13T10:51
2023-01-13T10:51
россия
общество
михаил мишустин
донецкая народная республика
луганская народная республика
день российской печати
правительство рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности журналистов люди получают достоверные сведения о ситуации в новых регионах и подвигах Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте кабмина. Премьер отметил, что этот праздник объединяет всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические печатные и цифровые издания. "Выполняет важную миссию, обеспечивает единое информационное пространство России, прививает нравственные ценности и жизненные ориентиры читательской аудитории. В наши дни скорость распространения информации, ее доступность и разнообразие – беспрецедентны. Сегодня на СМИ возложена огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события. Ваши статьи и репортажи поднимают острые темы, помогают людям сориентироваться в политических и общественных реалиях", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что профессия журналиста – одна из самых интересных, но, освещая разные события, они зачастую рискуют собственной жизнью. "Именно благодаря вашему мужеству и самоотверженности люди получают достоверные сведения о том, что происходит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, узнают о подвигах наших воинов", - подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления российские медиа справились с трудностями, разработали новые форматы и стратегии общения. "Важно, что вы реализуете социально значимые проекты, особое внимание уделяете сегменту детской прессы. Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу поблагодарить всех за преданность своему делу и пожелать творческой удачи, большой и преданной аудитории. Крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.
https://ria.ru/20230113/blagodarnost-1844563118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, день российской печати, правительство рф
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, День российской печати, Правительство РФ
Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником
Мишустин: благодаря мужеству журналистов люди узнают о подвигах российских воинов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности журналистов люди получают достоверные сведения о ситуации в новых регионах и подвигах Вооруженных сил РФ, сообщается
на сайте кабмина.
Премьер отметил, что этот праздник объединяет всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические печатные и цифровые издания.
"Выполняет важную миссию, обеспечивает единое информационное пространство России, прививает нравственные ценности и жизненные ориентиры читательской аудитории. В наши дни скорость распространения информации, ее доступность и разнообразие – беспрецедентны. Сегодня на СМИ возложена огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события. Ваши статьи и репортажи поднимают острые темы, помогают людям сориентироваться в политических и общественных реалиях", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что профессия журналиста – одна из самых интересных, но, освещая разные события, они зачастую рискуют собственной жизнью.
"Именно благодаря вашему мужеству и самоотверженности люди получают достоверные сведения о том, что происходит в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
, узнают о подвигах наших воинов", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления российские медиа справились с трудностями, разработали новые форматы и стратегии общения.
"Важно, что вы реализуете социально значимые проекты, особое внимание уделяете сегменту детской прессы. Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу поблагодарить всех за преданность своему делу и пожелать творческой удачи, большой и преданной аудитории. Крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.