https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844563438.html

Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником

Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.01.2023

Мишустин поздравил журналистов с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:51

2023-01-13T10:51

2023-01-13T10:51

россия

общество

михаил мишустин

донецкая народная республика

луганская народная республика

день российской печати

правительство рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, отметив, что благодаря мужеству и самоотверженности журналистов люди получают достоверные сведения о ситуации в новых регионах и подвигах Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте кабмина. Премьер отметил, что этот праздник объединяет всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические печатные и цифровые издания. "Выполняет важную миссию, обеспечивает единое информационное пространство России, прививает нравственные ценности и жизненные ориентиры читательской аудитории. В наши дни скорость распространения информации, ее доступность и разнообразие – беспрецедентны. Сегодня на СМИ возложена огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события. Ваши статьи и репортажи поднимают острые темы, помогают людям сориентироваться в политических и общественных реалиях", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что профессия журналиста – одна из самых интересных, но, освещая разные события, они зачастую рискуют собственной жизнью. "Именно благодаря вашему мужеству и самоотверженности люди получают достоверные сведения о том, что происходит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, узнают о подвигах наших воинов", - подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления российские медиа справились с трудностями, разработали новые форматы и стратегии общения. "Важно, что вы реализуете социально значимые проекты, особое внимание уделяете сегменту детской прессы. Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу поблагодарить всех за преданность своему делу и пожелать творческой удачи, большой и преданной аудитории. Крепкого здоровья и благополучия", - заключил премьер.

https://ria.ru/20230113/blagodarnost-1844563118.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, день российской печати, правительство рф