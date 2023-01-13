Пушилин поздравил журналистов с Днем российской печати
Пушилин отметил роль журналистов в защите России от информационных атак и клеветы
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в День российской печати заявил, что работники средств массовой информации защищают республику и всю Россию от информационных атак и клеветы, а также отражают достоверную картину происходящего в Донбассе.
"В этот день 320 лет назад в России начала издаваться первая печатная газета. Она называлась "Ведомости" и была учреждена указом Петра I, который не только дал старт разведке полезных ископаемых по всей России, в том числе и в Донбассе, но и позаботился о том, чтобы об успехах российского государства было известно повсюду", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также поздравил журналистов, издателей и всех работников средств массовой информации с профессиональным праздником. "Друзья, вы защищаете нашу республику и всю Россию от информационных атак и клеветы, отражаете достоверную картину происходящего в Донбассе, противостоите пропагандистской машине противника", - подчеркнул он.
Пушилин также пожелал работникам СМИ творческих успехов, вдохновения, сил и энергии для исполнения своего долга, новых ярких материалов о победе и мире.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
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