https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844541187.html

Пушилин поздравил журналистов с Днем российской печати

Пушилин поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2023

Пушилин поздравил журналистов с Днем российской печати

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в День российской печати заявил, что работники средств массовой информации защищают республику и всю... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:09

2023-01-13T09:09

2023-01-13T09:09

общество

россия

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

петр i

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ДОНЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в День российской печати заявил, что работники средств массовой информации защищают республику и всю Россию от информационных атак и клеветы, а также отражают достоверную картину происходящего в Донбассе. "В этот день 320 лет назад в России начала издаваться первая печатная газета. Она называлась "Ведомости" и была учреждена указом Петра I, который не только дал старт разведке полезных ископаемых по всей России, в том числе и в Донбассе, но и позаботился о том, чтобы об успехах российского государства было известно повсюду", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он также поздравил журналистов, издателей и всех работников средств массовой информации с профессиональным праздником. "Друзья, вы защищаете нашу республику и всю Россию от информационных атак и клеветы, отражаете достоверную картину происходящего в Донбассе, противостоите пропагандистской машине противника", - подчеркнул он. Пушилин также пожелал работникам СМИ творческих успехов, вдохновения, сил и энергии для исполнения своего долга, новых ярких материалов о победе и мире. День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.

https://ria.ru/20230113/pechat-1844112905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, петр i