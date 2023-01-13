https://ria.ru/20230113/zerno-1844530596.html
Посол России сообщил об отсутствии прогресса в выполнении зерновой сделки
Посол России сообщил об отсутствии прогресса в выполнении зерновой сделки - РИА Новости, 13.01.2023
Посол России сообщил об отсутствии прогресса в выполнении зерновой сделки
Россия не видит прогресса в вопросе нормализации ее сельскохозяйственного экспорта, как это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании с ООН, заявил газете... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T07:20
2023-01-13T07:20
2023-01-13T12:10
владимир путин
алексей ерхов
россия
турция
москва
оон
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АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. Россия не видит прогресса в вопросе нормализации ее сельскохозяйственного экспорта, как это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании с ООН, заявил газете Yeni Şafak посол в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, из украинских портов вывезено 17 миллионов тонн зерна, но перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов все еще остаются.Он пояснил, что российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и отсутствием доступа к портам. Кроме того, есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам. "Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом", — перечислил Ерхов.Всего, уточнил он, речь идет о двух с половиной миллионах тонн сырья в год, чего достаточно для производства семи миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек."Все это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями", — заключил посол.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет документов, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. При этом в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В ООН заверяли, что все ограничения будут сняты. В конце ноября сделку продлили еще на 120 дней, поскольку, как уточнили в российском МИД, возражений по этому поводу от сторон не поступило.
https://ria.ru/20221228/zerno-1842056611.html
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владимир путин, алексей ерхов, россия, турция, москва, оон
Владимир Путин, Алексей Ерхов, Россия, Турция, Москва, ООН
07:20 13.01.2023 (обновлено: 12:10 13.01.2023)
Посол России сообщил об отсутствии прогресса в выполнении зерновой сделки
Посол Ерхов: прогресса в соглашении с ООН по экспорту российской агропродукции нет
АНКАРА, 13 янв — РИА Новости.
Россия не видит прогресса в вопросе нормализации ее сельскохозяйственного экспорта, как это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании с ООН, заявил газете Yeni Şafak
посол в Анкаре Алексей Ерхов.
По его словам, из украинских портов вывезено 17 миллионов тонн зерна, но перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов все еще остаются.
"Ситуация с нашей продукцией также не внушает оптимизма. Прогресса в реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается", — сказал дипломат.
Он пояснил, что российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и отсутствием доступа к портам. Кроме того, есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам.
"Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом", — перечислил Ерхов.
Всего, уточнил он, речь идет о двух с половиной миллионах тонн сырья в год, чего достаточно для производства семи миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек.
"Все это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями", — заключил посол.
Представители России
, Украины
, Турции
и ООН
22 июля подписали пакет документов, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. При этом в Москве
не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
В ООН заверяли, что все ограничения будут сняты. В конце ноября сделку продлили еще на 120 дней, поскольку, как уточнили в российском МИД, возражений по этому поводу от сторон не поступило.