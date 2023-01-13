https://ria.ru/20230113/zasedanie-1844656307.html
Заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале
Заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале - РИА Новости, 13.01.2023
Заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале
Заседание Совета министров Союзного государства может состояться в феврале, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:33
2023-01-13T15:33
2023-01-13T16:53
россия
роман головченко
белоруссия
цены на нефть
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Заседание Совета министров Союзного государства может состояться в феврале, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.Премьер добавил, что заседание, скорее всего, пройдет в Российской Федерации.По словам главы белорусского правительства, на обсуждение будут вынесены все вопросы текущего взаимодействия, в том числе и те, которые обсуждались в декабре в ходе встречи двух президентов."Первым делом, наверное, подведем итоги на союзном Совмине - каким образом отработаны поручения президентов, итоги реализации первого этапа союзных программ. Вычленим те вопросы, которые еще не нашли своего решения и, конечно, обсудим, как будем работать и над чем в текущем году", - конкретизировал премьер-министр.При этом Головченко отметил, что работа с российскими коллегами идет постоянно на всех уровнях - между министерствами, членами и руководителями правительств. "Встречи идут постоянно. Вот на следующей неделе министерство финансов будут работать в Российской Федерации. Поэтому все, что касается текущих вопросов, они в режиме онлайн обсуждают", - рассказал премьер-министр Белоруссии.
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россия, роман головченко, белоруссия, цены на нефть
Россия, Роман Головченко, Белоруссия, Цены на нефть, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
15:33 13.01.2023 (обновлено: 16:53 13.01.2023)
Заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале
Головченко: заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале
МИНСК, 13 янв - РИА Новости.
Заседание Совета министров Союзного государства может состояться в феврале, заявил
в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Думаю, что мы в ближайшее время с председателем правительства России
определим дату. По предложению Постоянного комитета Союзного государства, скорее всего, это состоится в феврале, ближе к середине месяца, думаю", - цитирует Романа Головченко Sputnik Беларусь.
Премьер добавил, что заседание, скорее всего, пройдет в Российской Федерации.
По словам главы белорусского правительства, на обсуждение будут вынесены все вопросы текущего взаимодействия, в том числе и те, которые обсуждались в декабре в ходе встречи двух президентов.
"Первым делом, наверное, подведем итоги на союзном Совмине - каким образом отработаны поручения президентов, итоги реализации первого этапа союзных программ. Вычленим те вопросы, которые еще не нашли своего решения и, конечно, обсудим, как будем работать и над чем в текущем году", - конкретизировал премьер-министр.
При этом Головченко отметил, что работа с российскими коллегами идет постоянно на всех уровнях - между министерствами, членами и руководителями правительств. "Встречи идут постоянно. Вот на следующей неделе министерство финансов будут работать в Российской Федерации. Поэтому все, что касается текущих вопросов, они в режиме онлайн обсуждают", - рассказал премьер-министр Белоруссии.