https://ria.ru/20230113/zasedanie-1844656307.html

Заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале

Заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале - РИА Новости, 13.01.2023

Заседание Совета министров Союзного государства планируется в феврале

Заседание Совета министров Союзного государства может состояться в феврале, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:33

2023-01-13T15:33

2023-01-13T16:53

россия

роман головченко

белоруссия

цены на нефть

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Заседание Совета министров Союзного государства может состояться в феврале, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.Премьер добавил, что заседание, скорее всего, пройдет в Российской Федерации.По словам главы белорусского правительства, на обсуждение будут вынесены все вопросы текущего взаимодействия, в том числе и те, которые обсуждались в декабре в ходе встречи двух президентов."Первым делом, наверное, подведем итоги на союзном Совмине - каким образом отработаны поручения президентов, итоги реализации первого этапа союзных программ. Вычленим те вопросы, которые еще не нашли своего решения и, конечно, обсудим, как будем работать и над чем в текущем году", - конкретизировал премьер-министр.При этом Головченко отметил, что работа с российскими коллегами идет постоянно на всех уровнях - между министерствами, членами и руководителями правительств. "Встречи идут постоянно. Вот на следующей неделе министерство финансов будут работать в Российской Федерации. Поэтому все, что касается текущих вопросов, они в режиме онлайн обсуждают", - рассказал премьер-министр Белоруссии.

https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844327532.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, роман головченко, белоруссия, цены на нефть