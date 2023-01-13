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Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США - РИА Новости, 13.01.2023
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Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США
Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США - РИА Новости, 13.01.2023
Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Государственный департамент США и его "проплаченные"... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:49
2023-01-13T18:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
россия
сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Государственный департамент США и его "проплаченные" информационные каналы взялись за ее отработку в СМИ.По словам дипломата, на сайте американского Госдепартамента размещено ее фото с надписью красными буквами: "Ложь".Захарова в шутку предложила американской стороне провести квест."Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как "ложь" — значит, правда", — сыронизировала она. Также официальный представитель дипведомства заявила, что президент Украины Владимир Зеленский много лет употребляет наркотические вещества, и дала Госдепу время на то, чтобы он решил, опровергнуть эту информацию или нет.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, сша, государственный департамент сша
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Россия, США, Государственный департамент США
11:49 13.01.2023 (обновлено: 18:06 13.01.2023)
 
Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США

Представитель МИД России Захарова заявила, что Госдеп США взялся за ее отработку в СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Государственный департамент США и его "проплаченные" информационные каналы взялись за ее отработку в СМИ.

"Тезисы разослали на отработку иноагентам типа "Дождя"* и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень", — подчеркнула она.

По словам дипломата, на сайте американского Госдепартамента размещено ее фото с надписью красными буквами: "Ложь".

"Спасибо за популяризацию: "русские хакеры" не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась", — продолжила представитель МИД.

Захарова в шутку предложила американской стороне провести квест.
"Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как "ложь" — значит, правда", — сыронизировала она.
Также официальный представитель дипведомства заявила, что президент Украины Владимир Зеленский много лет употребляет наркотические вещества, и дала Госдепу время на то, чтобы он решил, опровергнуть эту информацию или нет.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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