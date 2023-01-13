https://ria.ru/20230113/zakharova-1844581335.html

Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США

Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США - РИА Новости, 13.01.2023

Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Государственный департамент США и его "проплаченные"... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:49

2023-01-13T11:49

2023-01-13T18:06

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

россия

сша

государственный департамент сша

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Государственный департамент США и его "проплаченные" информационные каналы взялись за ее отработку в СМИ.По словам дипломата, на сайте американского Госдепартамента размещено ее фото с надписью красными буквами: "Ложь".Захарова в шутку предложила американской стороне провести квест."Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как "ложь" — значит, правда", — сыронизировала она. Также официальный представитель дипведомства заявила, что президент Украины Владимир Зеленский много лет употребляет наркотические вещества, и дала Госдепу время на то, чтобы он решил, опровергнуть эту информацию или нет.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221217/zakharova-1839393061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, сша, государственный департамент сша