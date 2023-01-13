https://ria.ru/20230113/zakharova-1844581335.html
Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США
Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США - РИА Новости, 13.01.2023
Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Государственный департамент США и его "проплаченные"... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:49
2023-01-13T11:49
2023-01-13T18:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что Государственный департамент США и его "проплаченные" информационные каналы взялись за ее отработку в СМИ.По словам дипломата, на сайте американского Госдепартамента размещено ее фото с надписью красными буквами: "Ложь".Захарова в шутку предложила американской стороне провести квест."Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как "ложь" — значит, правда", — сыронизировала она. Также официальный представитель дипведомства заявила, что президент Украины Владимир Зеленский много лет употребляет наркотические вещества, и дала Госдепу время на то, чтобы он решил, опровергнуть эту информацию или нет.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, сша, государственный департамент сша
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Россия, США, Государственный департамент США
11:49 13.01.2023 (обновлено: 18:06 13.01.2023)
Захарова считает, что за нее взялся Госдеп США
Представитель МИД России Захарова заявила, что Госдеп США взялся за ее отработку в СМИ
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram-канале
, что Государственный департамент США и его "проплаченные" информационные каналы взялись за ее отработку в СМИ.
"Тезисы разослали на отработку иноагентам типа "Дождя"* и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень", — подчеркнула она.
По словам дипломата, на сайте американского Госдепартамента размещено ее фото с надписью красными буквами: "Ложь".
"Спасибо за популяризацию: "русские хакеры" не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась", — продолжила представитель МИД.
Захарова в шутку предложила американской стороне провести квест.
"Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как "ложь" — значит, правда", — сыронизировала она.
Также официальный представитель дипведомства заявила, что президент Украины Владимир Зеленский много лет употребляет наркотические вещества, и дала Госдепу время на то, чтобы он решил, опровергнуть эту информацию или нет.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.