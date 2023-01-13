https://ria.ru/20230113/zaes-1844742773.html
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 13.01.2023
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе визита на Украину встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения создания зоны безопасности вокруг... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:47
2023-01-13T19:47
2023-01-13T19:55
специальная военная операция на украине
украина
магатэ
в мире
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рафаэль гросси
сергей шойгу
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе визита на Украину встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Генеральный директор Гросси также встретится на следующей неделе с высокопоставленными чиновниками из правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ присутствует более четырех месяцев", - говорится в заявлении на сайте агентства.Гросси отмечает, что по-прежнему решительно настроен в вопросе создания "защитной зоны"."Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и установить эту зону в ближайшее время", - заявил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230111/magate-1844239653.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, МАГАТЭ, В мире, Киев, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Россия, Запорожская АЭС
19:47 13.01.2023 (обновлено: 19:55 13.01.2023)
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС
Гросси встретится с украинскими чиновниками для обсуждения зоны безопасности вокруг ЗАЭС