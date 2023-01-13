Рейтинг@Mail.ru
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/zaes-1844742773.html
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 13.01.2023
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе визита на Украину встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения создания зоны безопасности вокруг... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:47
2023-01-13T19:55
специальная военная операция на украине
украина
магатэ
в мире
киев
рафаэль гросси
сергей шойгу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе визита на Украину встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Генеральный директор Гросси также встретится на следующей неделе с высокопоставленными чиновниками из правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ присутствует более четырех месяцев", - говорится в заявлении на сайте агентства.Гросси отмечает, что по-прежнему решительно настроен в вопросе создания "защитной зоны"."Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и установить эту зону в ближайшее время", - заявил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230111/magate-1844239653.html
https://ria.ru/20230105/zakhvat-1843207225.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, магатэ, в мире, киев, рафаэль гросси, сергей шойгу, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, МАГАТЭ, В мире, Киев, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Россия, Запорожская АЭС
19:47 13.01.2023 (обновлено: 19:55 13.01.2023)
 
Гросси обсудит с украинскими чиновниками зону безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси встретится с украинскими чиновниками для обсуждения зоны безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе визита на Украину встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Генеральный директор Гросси также встретится на следующей неделе с высокопоставленными чиновниками из правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ присутствует более четырех месяцев", - говорится в заявлении на сайте агентства.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:27Специальная военная операция на Украине
Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах
Гросси отмечает, что по-прежнему решительно настроен в вопросе создания "защитной зоны".
"Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и установить эту зону в ближайшее время", - заявил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 23:16Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области предостерегли Киев от попытки захватить ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМАГАТЭВ миреКиевРафаэль ГроссиСергей ШойгуРоссияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала