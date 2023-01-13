https://ria.ru/20230113/vzyatka-1844613610.html

Начальник автодорожного надзора Кубани получил семь лет колонии за взятку

Начальник автодорожного надзора Кубани получил семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 13.01.2023

Начальник автодорожного надзора Кубани получил семь лет колонии за взятку

Суд приговорил начальника отдела управления Межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) по Краснодарскому краю и Адыгее к 7... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:32

2023-01-13T13:32

2023-01-13T13:32

происшествия

краснодарский край

россия

взятка

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 13 янв – РИА Новости. Суд приговорил начальника отдела управления Межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) по Краснодарскому краю и Адыгее к 7 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за получение взяток, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Виталия Андрющенко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (2 эпизода) "Получение взятки в крупном размере"… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 2 месяца", - говорится в сообщении. Из приговора суда следует, что с 2018 по 2020 год подсудимый занимал должности заместителя, а затем начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок МУГАДН по Кубани и Адыгее. Он систематически получал взятки от двух его сотрудников за общее покровительство и избежание проблем по службе. Сотрудники отдали Андрющенко свои зарплатные карты. Одну карту он передал сожительнице. Женщина не знала о преступной деятельности Андрющенко и потратила около 846 036 рублей. Вторую карту он отдал своей уже бывшей сожительнице, которая потратила 285 800 рублей, добавляют в ведомстве. Андрющенко также лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными функциями на срок 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Сохранен арест, наложенный на его имущество. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230113/vzyatochnichestvo-1844516344.html

https://ria.ru/20230110/vzyatka-1843864988.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодарский край, россия, взятка, республика адыгея