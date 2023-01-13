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Не прошедшим сверку данных белорусам не ограничат выезд за рубеж

Не прошедшим сверку данных белорусам не ограничат выезд за рубеж - РИА Новости, 13.01.2023

Не прошедшим сверку данных белорусам не ограничат выезд за рубеж

Министерство обороны Белоруссии опровергло сообщения, что не прошедшим сверку данных военнообязанным могут запретить выезд из страны. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:17

2023-01-13T19:17

2023-01-13T19:39

белоруссия

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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии опровергло сообщения, что не прошедшим сверку данных военнообязанным могут запретить выезд из страны.Ранее в пятницу военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что с февраля возможно применение запрета на выезд из страны по отношению к тем военнообязанным, кто не прошел сверку данных."К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны. Сообщаем, что лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.Комментарий военного комиссара Брестской области Коновалова там назвали недостоверным.В январе пресс-служба минобороны Белоруссии сообщала, что в стране завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. В министерстве подчеркнули, что "данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки".

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белоруссия, в мире, брестская область