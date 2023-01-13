https://ria.ru/20230113/vsu-1844615520.html
ВС России уничтожили более 20 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 20 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.01.2023
ВС России уничтожили более 20 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Морские пехотинцы Балтийского флота за сутки уничтожили более 20 украинских военных в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:37
2023-01-13T13:37
2023-01-13T14:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Морские пехотинцы Балтийского флота за сутки уничтожили более 20 украинских военных в ДНР, сообщило Минобороны России."На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе населенных пунктов Полтавка и Успеновка Донецкой народной республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков о потерях ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях
Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных. Псковские десантники на Краснолиманском направлении в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР поразили за сутки более 40 украинских военных, а также 7 единицы техники. Морские пехотинцы Балтийского флота за сутки уничтожили более 20 украинских военных в ДНР.
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
13:37 13.01.2023 (обновлено: 14:41 13.01.2023)
ВС России уничтожили более 20 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Южнодонецком направлении