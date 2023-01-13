https://ria.ru/20230113/voennoobazannye-1844730330.html

Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии

Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии - РИА Новости, 13.01.2023

Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что в республике рассматривают возможность запрета на выезд из страны тем военнообязанным,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:05

2023-01-13T19:05

2023-01-13T19:05

в мире

белоруссия

брестская область

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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что в республике рассматривают возможность запрета на выезд из страны тем военнообязанным, кто не прошел сверку данных. Ранее в январе пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что в стране завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. В министерстве подчеркнули, что "данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки". "Если в целом по республике процент сверенных военнообязанных составляет 95%, то Брестская область на сегодняшний день превысила 97%. Что касается тех неполных 3%, которые на сегодняшний день не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с данными людьми. Обратиться можно в любой военный комиссариат, по любому виду связи... А начиная с февраля для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - заявил Коновалов в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале местного издания "Брестский вестник". Он также заверил граждан, что поводов для беспокойства о ситуации у границ республики нет, власти республики контролируют обстановку, принимаются меры, чтобы в Белоруссии были "мир и спокойствие".

https://ria.ru/20230109/belorussiya-1843779391.html

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в мире, белоруссия, брестская область