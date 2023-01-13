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Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии - РИА Новости, 13.01.2023
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Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии
Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии - РИА Новости, 13.01.2023
Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии
Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что в республике рассматривают возможность запрета на выезд из страны тем военнообязанным,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:05
2023-01-13T19:05
в мире
белоруссия
брестская область
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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что в республике рассматривают возможность запрета на выезд из страны тем военнообязанным, кто не прошел сверку данных. Ранее в январе пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что в стране завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. В министерстве подчеркнули, что "данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки". "Если в целом по республике процент сверенных военнообязанных составляет 95%, то Брестская область на сегодняшний день превысила 97%. Что касается тех неполных 3%, которые на сегодняшний день не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с данными людьми. Обратиться можно в любой военный комиссариат, по любому виду связи... А начиная с февраля для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - заявил Коновалов в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале местного издания "Брестский вестник". Он также заверил граждан, что поводов для беспокойства о ситуации у границ республики нет, власти республики контролируют обстановку, принимаются меры, чтобы в Белоруссии были "мир и спокойствие".
https://ria.ru/20230109/belorussiya-1843779391.html
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в мире, белоруссия, брестская область
В мире, Белоруссия, Брестская область
19:05 13.01.2023
 
Для непрошедших сверку военнообязанных могут ограничить выезд из Белоруссии

В Белоруссии допустили запрет на выезд для непрошедших сверку данных военнообязанных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что в республике рассматривают возможность запрета на выезд из страны тем военнообязанным, кто не прошел сверку данных.
Ранее в январе пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что в стране завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. По данным ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. В министерстве подчеркнули, что "данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки".
"Если в целом по республике процент сверенных военнообязанных составляет 95%, то Брестская область на сегодняшний день превысила 97%. Что касается тех неполных 3%, которые на сегодняшний день не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с данными людьми. Обратиться можно в любой военный комиссариат, по любому виду связи... А начиная с февраля для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - заявил Коновалов в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале местного издания "Брестский вестник".
Он также заверил граждан, что поводов для беспокойства о ситуации у границ республики нет, власти республики контролируют обстановку, принимаются меры, чтобы в Белоруссии были "мир и спокойствие".
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