https://ria.ru/20230113/voda-1844694757.html
Несколько районов Пятигорска остались без воды из-за аварии
Несколько районов Пятигорска остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 13.01.2023
Несколько районов Пятигорска остались без воды из-за аварии
Авария на одном из основных водоводов в Пятигорске оставила без воды несколько районов города, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:07
2023-01-13T17:07
2023-01-13T17:07
происшествия
владимир владимиров
пятигорск
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жкх
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Авария на одном из основных водоводов в Пятигорске оставила без воды несколько районов города, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Непростая ситуация в Пятигорске - сегодня произошла авария на одном из основных водоводов, питающих город. Участок происшествия выявлен, на месте аварийные бригады, техника, работы ведутся. Их планируется закончить к утру 14 января. К сожалению, на это время будет ограничена подачи воды в ряд районов города. На работу котельных это не повлияет, у них есть достаточные запасы", - написал Владимиров в своём Telegram-канале. Как сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, в городе введён режим повышенной готовности. "Водоканал планирует завершить ремонтные работы к 19.00, всеми необходимыми силами и средствами предприятие обеспечено. Далее пойдёт заполнение системы, на это потребуется 12 часов. Котельные города обеспечены запасом воды. Просьба к жителям: не осуществляйте слив теплоносителя с батарей. Подвоз воды будет осуществляться через заявки в территориальные службы", - написал Ворошилов в Telegram. По информации главы города, ремонтные работы ведутся на водоводе диаметром 1000 мм с 13.30. Под отключение попали поселок Энергетик, станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, поселок Средний Подкумок, микрорайон Ромашка, микрорайон Центр, микрорайон Скачки, микрорайон Золотушка, микрорайон Новопятигорск. "В результате обследования установлено, что порыв водовода произошёл на сварном шве снизу трубопровода", - отметил Ворошилов.
https://ria.ru/20230113/voda-1844640682.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимир владимиров, пятигорск, ставропольский край, жкх, россия, вода
Происшествия, Владимир Владимиров, Пятигорск, Ставропольский край, ЖКХ, Россия, Вода
Несколько районов Пятигорска остались без воды из-за аварии
Авария на одном из основных водоводов в Пятигорске оставила без воды несколько районов
ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости.
Авария на одном из основных водоводов в Пятигорске оставила без воды несколько районов города, сообщил
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Непростая ситуация в Пятигорске - сегодня произошла авария на одном из основных водоводов, питающих город. Участок происшествия выявлен, на месте аварийные бригады, техника, работы ведутся. Их планируется закончить к утру 14 января. К сожалению, на это время будет ограничена подачи воды в ряд районов города. На работу котельных это не повлияет, у них есть достаточные запасы", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.
Как сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, в городе введён режим повышенной готовности.
"Водоканал планирует завершить ремонтные работы к 19.00, всеми необходимыми силами и средствами предприятие обеспечено. Далее пойдёт заполнение системы, на это потребуется 12 часов. Котельные города обеспечены запасом воды. Просьба к жителям: не осуществляйте слив теплоносителя с батарей. Подвоз воды будет осуществляться через заявки в территориальные службы", - написал Ворошилов в Telegram.
По информации главы города, ремонтные работы ведутся на водоводе диаметром 1000 мм с 13.30. Под отключение попали поселок Энергетик, станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, поселок Средний Подкумок, микрорайон Ромашка, микрорайон Центр, микрорайон Скачки, микрорайон Золотушка, микрорайон Новопятигорск.
"В результате обследования установлено, что порыв водовода произошёл на сварном шве снизу трубопровода", - отметил Ворошилов.