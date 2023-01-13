https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html
В Венгрии выступили против "железного занавеса" между Востоком и Западом
В Венгрии выступили против "железного занавеса" между Востоком и Западом - РИА Новости, 13.01.2023
В Венгрии выступили против "железного занавеса" между Востоком и Западом
Венгрия не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:07
2023-01-13T15:07
2023-01-13T15:07
в мире
европа
венгрия
будапешт
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Венгрия не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы из-за географического положения всегда считали сотрудничество Европы и Азии важным. Евроазиатская модель экономического сотрудничества всегда представляла важную основу для динамичного экономического развития Венгрии и всей Европы... Мы, венгры, здесь, в Центральной Европе, не хотим новой холодной войны, не хотим нового "железного занавеса", не хотим долговременной конфронтации между Востоком и Западом, не хотим изоляции Востока и Запада", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции с новым генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым. Глава венгерского МИД отметил, что из-за конфликта на Украине стали невозможными некоторые маршруты поставок, поэтому "необходимо создание новых маршрутов и новых цепей поставок для сохранения существующей экономической модели". "В то же время реальность такова, какова она есть, и это сейчас повышает ценность сотрудничества между Европой и центральноазиатским регионом, поскольку из этого сотрудничества могут появиться новые транспортные маршруты и экономические партнерства, позволяющие сохранить определенный аспект существующей экономической модели сотрудничества Востока с Западом, что, в свою очередь, может помочь Европе избежать экономического краха", - сказал Сийярто. Ранее он заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, венгрия, будапешт, петер сийярто
В мире, Европа, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто
В Венгрии выступили против "железного занавеса" между Востоком и Западом
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт против "железного занавеса" между Востоком и Западом
БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Венгрия не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы из-за географического положения всегда считали сотрудничество Европы и Азии важным. Евроазиатская модель экономического сотрудничества всегда представляла важную основу для динамичного экономического развития Венгрии и всей Европы... Мы, венгры, здесь, в Центральной Европе, не хотим новой холодной войны, не хотим нового "железного занавеса", не хотим долговременной конфронтации между Востоком и Западом, не хотим изоляции Востока и Запада", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции с новым генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.
Глава венгерского МИД отметил, что из-за конфликта на Украине
стали невозможными некоторые маршруты поставок, поэтому "необходимо создание новых маршрутов и новых цепей поставок для сохранения существующей экономической модели".
"В то же время реальность такова, какова она есть, и это сейчас повышает ценность сотрудничества между Европой и центральноазиатским регионом, поскольку из этого сотрудничества могут появиться новые транспортные маршруты и экономические партнерства, позволяющие сохранить определенный аспект существующей экономической модели сотрудничества Востока с Западом, что, в свою очередь, может помочь Европе избежать экономического краха", - сказал Сийярто.
Ранее он заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая
.