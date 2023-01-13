https://ria.ru/20230113/uzbekistan-1844694610.html

Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев

Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 13.01.2023

Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев

Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты своего суверенитета в нынешних условиях геополитической напряженности, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:07

2023-01-13T17:07

2023-01-13T17:07

в мире

шавкат мирзиеев

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 13 янв – РИА Новости. Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты своего суверенитета в нынешних условиях геополитической напряженности, заявил в пятницу президент страны Шавкат Мирзиеев. По данным пресс-службы, 13 января в национальном центре управления обороной под председательством Мирзиеева состоялось расширенное заседание Совета безопасности. Мероприятие традиционно состоялась накануне Дня защитников Родины, который с 1992 года отмечается в Узбекистане 14 января. "Нам не нужно искать силу извне. У нас есть наша славная история, наше богатое научное и культурное наследие", - цитирует Мирзиеева его пресс-служба. Президент Узбекистана отметил нарастание вызовов и угроз безопасности в Центральной Азии в условиях нынешних напряженных геополитических противостояний. "При любой ситуации мы обязаны обеспечить государственный суверенитет, неприкосновенность границ и территориальную целостность Узбекистана", - отметил Мирзиеев. Как указывается в сообщении, анализ вооруженных конфликтов гибридного характера в мире требует повышения боевых возможностей вооруженных сил Узбекистана. Мирзиеев подчеркнул важность обеспечения национальной армии современной техникой, в том числе развития военной авиации и системы противовоздушной обороны. "Поставлена задача коренным образом пересмотреть систему организации мобилизационной подготовки и территориальной обороны страны. Указано на необходимость совершенствования навыков командного состава по управлению войсками и применению средств", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

https://ria.ru/20221222/demarkatsiya-1840552726.html

https://ria.ru/20230111/rossiya-1844140680.html

узбекистан

центральная азия

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в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан, центральная азия