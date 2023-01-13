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Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 13.01.2023
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Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев
Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 13.01.2023
Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев
Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты своего суверенитета в нынешних условиях геополитической напряженности, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:07
2023-01-13T17:07
в мире
шавкат мирзиеев
узбекистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 13 янв – РИА Новости. Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты своего суверенитета в нынешних условиях геополитической напряженности, заявил в пятницу президент страны Шавкат Мирзиеев. По данным пресс-службы, 13 января в национальном центре управления обороной под председательством Мирзиеева состоялось расширенное заседание Совета безопасности. Мероприятие традиционно состоялась накануне Дня защитников Родины, который с 1992 года отмечается в Узбекистане 14 января. "Нам не нужно искать силу извне. У нас есть наша славная история, наше богатое научное и культурное наследие", - цитирует Мирзиеева его пресс-служба. Президент Узбекистана отметил нарастание вызовов и угроз безопасности в Центральной Азии в условиях нынешних напряженных геополитических противостояний. "При любой ситуации мы обязаны обеспечить государственный суверенитет, неприкосновенность границ и территориальную целостность Узбекистана", - отметил Мирзиеев. Как указывается в сообщении, анализ вооруженных конфликтов гибридного характера в мире требует повышения боевых возможностей вооруженных сил Узбекистана. Мирзиеев подчеркнул важность обеспечения национальной армии современной техникой, в том числе развития военной авиации и системы противовоздушной обороны. "Поставлена задача коренным образом пересмотреть систему организации мобилизационной подготовки и территориальной обороны страны. Указано на необходимость совершенствования навыков командного состава по управлению войсками и применению средств", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html
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в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан, центральная азия
В мире, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Центральная Азия
17:07 13.01.2023
 
Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты, заявил Мирзиеев

Мирзиеев: Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты своего суверенитета

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 янв – РИА Новости. Узбекистан не будет опираться на внешние силы для защиты своего суверенитета в нынешних условиях геополитической напряженности, заявил в пятницу президент страны Шавкат Мирзиеев.
По данным пресс-службы, 13 января в национальном центре управления обороной под председательством Мирзиеева состоялось расширенное заседание Совета безопасности. Мероприятие традиционно состоялась накануне Дня защитников Родины, который с 1992 года отмечается в Узбекистане 14 января.
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"Нам не нужно искать силу извне. У нас есть наша славная история, наше богатое научное и культурное наследие", - цитирует Мирзиеева его пресс-служба.
Президент Узбекистана отметил нарастание вызовов и угроз безопасности в Центральной Азии в условиях нынешних напряженных геополитических противостояний. "При любой ситуации мы обязаны обеспечить государственный суверенитет, неприкосновенность границ и территориальную целостность Узбекистана", - отметил Мирзиеев.
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Как указывается в сообщении, анализ вооруженных конфликтов гибридного характера в мире требует повышения боевых возможностей вооруженных сил Узбекистана.
Мирзиеев подчеркнул важность обеспечения национальной армии современной техникой, в том числе развития военной авиации и системы противовоздушной обороны. "Поставлена задача коренным образом пересмотреть систему организации мобилизационной подготовки и территориальной обороны страны. Указано на необходимость совершенствования навыков командного состава по управлению войсками и применению средств", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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В миреШавкат МирзиеевУзбекистанЦентральная Азия
 
 
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