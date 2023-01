https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html

СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России

СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России

Страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:53

2023-01-13T13:53

2023-01-13T13:53

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовится к отражению ожидаемого ими наступления сил РФ весной, пишет газета New York Times. "Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины лишь узкое окно (возможностей - ред.) подготовиться к отражению ожидаемого российского наступления весной, они действуют быстро, чтобы дать украинцам современное вооружение, которое ранее они отказывались предоставлять из-за опасений спровоцировать Москву", - говорится в сообщении издания. Как отмечает New York Times, хотя Киев просит поставить ему современные танки с начала конфликта, усилия западных стран по удовлетворению этих просьб ускорились на текущей неделе, когда правительства Британии и Польши открыто призвали к изменению позиции западного альянса. По мнению издания, Запад ранее сопротивлялся передаче части своего самого мощного оружия Украине, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией, но "видя мало шансов на мирные переговоры в ближайшее время и тупиковую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО уступают". Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу Sky News, что Украине нужны от западных союзников тысячи танков, и Киев хотел бы получить в том числе танки Challenger, Abrams и Leopard. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр