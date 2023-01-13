Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России
Страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:53
2023-01-13T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовится к отражению ожидаемого ими наступления сил РФ весной, пишет газета New York Times. "Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины лишь узкое окно (возможностей - ред.) подготовиться к отражению ожидаемого российского наступления весной, они действуют быстро, чтобы дать украинцам современное вооружение, которое ранее они отказывались предоставлять из-за опасений спровоцировать Москву", - говорится в сообщении издания. Как отмечает New York Times, хотя Киев просит поставить ему современные танки с начала конфликта, усилия западных стран по удовлетворению этих просьб ускорились на текущей неделе, когда правительства Британии и Польши открыто призвали к изменению позиции западного альянса. По мнению издания, Запад ранее сопротивлялся передаче части своего самого мощного оружия Украине, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией, но "видя мало шансов на мирные переговоры в ближайшее время и тупиковую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО уступают". Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу Sky News, что Украине нужны от западных союзников тысячи танков, и Киев хотел бы получить в том числе танки Challenger, Abrams и Leopard. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:53 13.01.2023
 
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России

NYT: Запад спешит передать оружие Украине из боязни, что она не отразит наступления России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовится к отражению ожидаемого ими наступления сил РФ весной, пишет газета New York Times.
"Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины лишь узкое окно (возможностей - ред.) подготовиться к отражению ожидаемого российского наступления весной, они действуют быстро, чтобы дать украинцам современное вооружение, которое ранее они отказывались предоставлять из-за опасений спровоцировать Москву", - говорится в сообщении издания.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 21:33Специальная военная операция на Украине
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев
Как отмечает New York Times, хотя Киев просит поставить ему современные танки с начала конфликта, усилия западных стран по удовлетворению этих просьб ускорились на текущей неделе, когда правительства Британии и Польши открыто призвали к изменению позиции западного альянса.
По мнению издания, Запад ранее сопротивлялся передаче части своего самого мощного оружия Украине, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией, но "видя мало шансов на мирные переговоры в ближайшее время и тупиковую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО уступают".
Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу Sky News, что Украине нужны от западных союзников тысячи танков, и Киев хотел бы получить в том числе танки Challenger, Abrams и Leopard.
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 12:51
СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала