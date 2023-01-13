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Вершинин обсудил с представителем ООН вопрос российских удобрений - РИА Новости, 13.01.2023
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Вершинин обсудил с представителем ООН вопрос российских удобрений
Вершинин обсудил с представителем ООН вопрос российских удобрений - РИА Новости, 13.01.2023
Вершинин обсудил с представителем ООН вопрос российских удобрений
Замглавы МИД России Сергей Вершинин 12 января по телефону обсудил с с генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан вопрос... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:44
2023-01-13T21:44
экономика
цены на нефть
сергей вершинин
стефан дюжаррик
россия
турция
украина
оон
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин 12 января по телефону обсудил с с генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан вопрос вывода российских удобрений и сельхозпродукции из-под санкций. "Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Особое внимание было уделено задачам обеспечения реального изъятия отечественной агропродукции из-под действия односторонних антироссийских санкций, восстановления банковских расчетов, нормализации транспортной логистики и страхования грузоперевозок", - говорится в заявлении МИД РФ. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, цены на нефть, сергей вершинин, стефан дюжаррик, россия, турция, украина, оон
Экономика, Цены на нефть, Сергей Вершинин, Стефан Дюжаррик, Россия, Турция, Украина, ООН
21:44 13.01.2023
 
Вершинин обсудил с представителем ООН вопрос российских удобрений

Замглавы МИД Вершинин обсудил с представителем ООН Гринспан вопрос российских удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин 12 января по телефону обсудил с с генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан вопрос вывода российских удобрений и сельхозпродукции из-под санкций.
"Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Особое внимание было уделено задачам обеспечения реального изъятия отечественной агропродукции из-под действия односторонних антироссийских санкций, восстановления банковских расчетов, нормализации транспортной логистики и страхования грузоперевозок", - говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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ЭкономикаЦены на нефтьСергей ВершининСтефан ДюжаррикРоссияТурцияУкраинаООН
 
 
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