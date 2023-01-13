https://ria.ru/20230113/tinkoff-1844633752.html

"Тинькофф банк" отменит владельцам дебетовых карт проценты на остаток

"Тинькофф банк" отменит владельцам дебетовых карт проценты на остаток - РИА Новости, 13.01.2023

"Тинькофф банк" отменит владельцам дебетовых карт проценты на остаток

"Тинькофф банк" перестанет начислять проценты на остаток по счету владельцам своих дебетовых карт, у которых нет особого статуса, следует из сообщения кредитной РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:35

2023-01-13T14:35

2023-01-13T17:00

тинькофф. кредитные системы

экономика

банки

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Тинькофф банк" перестанет начислять проценты на остаток по счету владельцам своих дебетовых карт, у которых нет особого статуса, следует из сообщения кредитной организации."Важное обновление для всех владельцев карт Tinkoff Black - с 17 января перестанем начислять проценты на остаток по счету пользователям без Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private", - говорится в сообщении на официальном телеграм-канале банка.В августе "Тинькофф" снизил процентную ставку на остаток для дебетовых карт до 3% с 4%, а для обладателей Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private - до 6% вместо 7%."Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "Тинькофф банк" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).

https://ria.ru/20230113/sber-1844602454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тинькофф. кредитные системы, экономика, банки, россия