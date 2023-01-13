14:35 13.01.2023 (обновлено: 17:00 13.01.2023)
"Тинькофф банк" отменит владельцам дебетовых карт проценты на остаток
"Тинькофф банк" с 17 января отменит проценты на остаток владельцам дебетовых карт
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Тинькофф банк" перестанет начислять проценты на остаток по счету владельцам своих дебетовых карт, у которых нет особого статуса, следует из сообщения кредитной организации.
"Важное обновление для всех владельцев карт Tinkoff Black - с 17 января перестанем начислять проценты на остаток по счету пользователям без Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private", - говорится в сообщении на официальном телеграм-канале банка.
В августе "Тинькофф" снизил процентную ставку на остаток для дебетовых карт до 3% с 4%, а для обладателей Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private - до 6% вместо 7%.
"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "Тинькофф банк" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).