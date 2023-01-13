https://ria.ru/20230113/tailand-1844575959.html
Таиланд хочет принимать 80 миллионов туристов в год
Таиланд хочет принимать 80 миллионов туристов в год - РИА Новости, 13.01.2023
Таиланд хочет принимать 80 миллионов туристов в год
Таиланд через пять лет планирует принимать до 80 миллионов иностранных туристов в год, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:19
2023-01-13T13:19
2023-01-13T13:19
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Таиланд через пять лет планирует принимать до 80 миллионов иностранных туристов в год, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. "Наша пятилетняя цель – 80 миллионов туристов в год. До наступления 2027 года мы должны подготовить наш персонал и ресурсы, чтобы принять как можно больше иностранных гостей", — сказал Ратчакитпракан, слова которого приводит газета Nation Thailand. Он добавил, что его ведомство будет координировать свои действия с министерством труда для увеличения численности и квалификации кадров в сфере туризма. Поставленная Таиландом цель вдвое больше, чем в 2019 году, и превышает население Таиланда, составляющее около 70 миллионов человек. В 2023 году королевство ожидает прибытия не менее 25 миллионов иностранных туристов, что должно помочь сектору восстановиться после пандемии COVID-19. По данным газеты, в 2022 году Таиланд посетили 11,81 миллиона иностранных туристов. Большинство прибыли из Малайзии (1,95 миллиона человек), за ней следуют Индия (965 994 человека), Лаос (844 959 человек), Камбоджа (591 657 человек) и Сингапур (589 770 человек).
https://ria.ru/20230113/tailand-1844358737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море
Таиланд хочет принимать 80 миллионов туристов в год
Таиланд планирует принимать 80 миллионов туристов в год, это больше, чем население страны
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Таиланд через пять лет планирует принимать до 80 миллионов иностранных туристов в год, заявил
министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.
"Наша пятилетняя цель – 80 миллионов туристов в год. До наступления 2027 года мы должны подготовить наш персонал и ресурсы, чтобы принять как можно больше иностранных гостей", — сказал Ратчакитпракан, слова которого приводит газета Nation Thailand.
Он добавил, что его ведомство будет координировать свои действия с министерством труда для увеличения численности и квалификации кадров в сфере туризма.
Поставленная Таиландом цель вдвое больше, чем в 2019 году, и превышает население Таиланда, составляющее около 70 миллионов человек. В 2023 году королевство ожидает прибытия не менее 25 миллионов иностранных туристов, что должно помочь сектору восстановиться после пандемии COVID-19.
По данным газеты, в 2022 году Таиланд посетили 11,81 миллиона иностранных туристов. Большинство прибыли из Малайзии (1,95 миллиона человек), за ней следуют Индия (965 994 человека), Лаос (844 959 человек), Камбоджа (591 657 человек) и Сингапур (589 770 человек).