https://ria.ru/20230113/tailand-1844575959.html

Таиланд хочет принимать 80 миллионов туристов в год

Таиланд хочет принимать 80 миллионов туристов в год - РИА Новости, 13.01.2023

Таиланд хочет принимать 80 миллионов туристов в год

Таиланд через пять лет планирует принимать до 80 миллионов иностранных туристов в год, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:19

2023-01-13T13:19

2023-01-13T13:19

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Таиланд через пять лет планирует принимать до 80 миллионов иностранных туристов в год, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. "Наша пятилетняя цель – 80 миллионов туристов в год. До наступления 2027 года мы должны подготовить наш персонал и ресурсы, чтобы принять как можно больше иностранных гостей", — сказал Ратчакитпракан, слова которого приводит газета Nation Thailand. Он добавил, что его ведомство будет координировать свои действия с министерством труда для увеличения численности и квалификации кадров в сфере туризма. Поставленная Таиландом цель вдвое больше, чем в 2019 году, и превышает население Таиланда, составляющее около 70 миллионов человек. В 2023 году королевство ожидает прибытия не менее 25 миллионов иностранных туристов, что должно помочь сектору восстановиться после пандемии COVID-19. По данным газеты, в 2022 году Таиланд посетили 11,81 миллиона иностранных туристов. Большинство прибыли из Малайзии (1,95 миллиона человек), за ней следуют Индия (965 994 человека), Лаос (844 959 человек), Камбоджа (591 657 человек) и Сингапур (589 770 человек).

https://ria.ru/20230113/tailand-1844358737.html

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Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, таиланд, куда можно лететь, отдых на море