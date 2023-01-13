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Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/svatovo-1844523712.html
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска в 1.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:02
2023-01-13T04:02
специальная военная операция на украине
сватово
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 1.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230101/svatovo-1842742911.html
сватово
украина
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сватово, украина, сцкк, нато, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Украина, СЦКК, НАТО, Луганская Народная Республика
04:02 13.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Сватово

ВСУ выпустили по Сватово в ЛНР три снаряда "натовского" калибра

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 1.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ про населенному пункту в Донбассе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 16:25В России
В ЛНР сообщили об обстреле украинской армией Сватова из РСЗО HIMARS
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоУкраинаСЦККНАТОЛуганская Народная Республика
 
 
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