16:59 13.01.2023 (обновлено: 17:26 13.01.2023)
На Кубани героя видео из TikTok ждет суд за убийство и хищения
"Любимого зятя" из TikTok ждет суд на Кубани за убийство и хищения на 17 миллионов рублей
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Мужчина из разошедшегося в интернете видео в TikTok про любимого зятя, обвиняемый в убийстве, кражах и грабежах на 17 с лишним миллионов рублей, незаконном хранении оружия и применении насилия в отношении полицейских, предстанет перед судом в Краснодарском крае.
Год назад в Краснодаре задержали находившегося в розыске мужчину: ему инкриминировали убийство, насилие в отношении представителей власти, разбой и кражи. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный - Алексей Щетинин, он известен по роликам в Tik-Tok в качестве персонажа "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво. Вирусные видео Щетинина получали в социальной сети большое количество лайков.
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Как отмечается в релизе СУСК РФ по региону, 22 декабря 2020 года обвиняемый, вооруженный похищенным пистолетом, проник в дом в станице Ахтанизовская Темрюкского района, думая, что там никого нет. Однако собственник был дома. Обвиняемый выстрелил в него не менее пяти раз, потерпевший скончался на месте. Фигурант похитил из сейфа драгоценности на сумму свыше 320 тысяч рублей. Через 4 месяца он искал новый дом для ограбления в анапском селе Цибанобалка. Его заметили полицейские, потребовали остановиться, но тот выстрелил из пистолета им в ноги и скрылся.
В течение семи лет он совершил 58 хищений ценностей, а также нескольких единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Общая сумма похищенного превышает 17,3 миллиона рублей, подсчитали следователи.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Темрюкского района. Он обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем… и 68 эпизодах краж, грабежей, разбоев, хищения и незаконного хранения оружия и боеприпасов, применении насилия в отношении полицейских", - сообщила пресс-служба СУСК.
Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.