https://ria.ru/20230113/sud-1844692307.html

На Кубани героя видео из TikTok ждет суд за убийство и хищения

На Кубани героя видео из TikTok ждет суд за убийство и хищения - РИА Новости, 13.01.2023

На Кубани героя видео из TikTok ждет суд за убийство и хищения

Мужчина из разошедшегося в интернете видео в TikTok про любимого зятя, обвиняемый в убийстве, кражах и грабежах на 17 с лишним миллионов рублей, незаконном... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:59

2023-01-13T16:59

2023-01-13T17:26

происшествия

краснодарский край

краснодар

темрюкский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Мужчина из разошедшегося в интернете видео в TikTok про любимого зятя, обвиняемый в убийстве, кражах и грабежах на 17 с лишним миллионов рублей, незаконном хранении оружия и применении насилия в отношении полицейских, предстанет перед судом в Краснодарском крае. Год назад в Краснодаре задержали находившегося в розыске мужчину: ему инкриминировали убийство, насилие в отношении представителей власти, разбой и кражи. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный - Алексей Щетинин, он известен по роликам в Tik-Tok в качестве персонажа "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво. Вирусные видео Щетинина получали в социальной сети большое количество лайков. Как отмечается в релизе СУСК РФ по региону, 22 декабря 2020 года обвиняемый, вооруженный похищенным пистолетом, проник в дом в станице Ахтанизовская Темрюкского района, думая, что там никого нет. Однако собственник был дома. Обвиняемый выстрелил в него не менее пяти раз, потерпевший скончался на месте. Фигурант похитил из сейфа драгоценности на сумму свыше 320 тысяч рублей. Через 4 месяца он искал новый дом для ограбления в анапском селе Цибанобалка. Его заметили полицейские, потребовали остановиться, но тот выстрелил из пистолета им в ноги и скрылся. В течение семи лет он совершил 58 хищений ценностей, а также нескольких единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Общая сумма похищенного превышает 17,3 миллиона рублей, подсчитали следователи. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Темрюкского района. Он обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем… и 68 эпизодах краж, грабежей, разбоев, хищения и незаконного хранения оружия и боеприпасов, применении насилия в отношении полицейских", - сообщила пресс-служба СУСК. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20221118/kranovschitsa-1832619116.html

https://ria.ru/20230113/ubiystvo-1844577570.html

краснодарский край

краснодар

темрюкский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодарский край, краснодар, темрюкский район, следственный комитет россии (ск рф)