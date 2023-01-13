https://ria.ru/20230113/strelba-1844585547.html
Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой
Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой - РИА Новости, 13.01.2023
Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой
Глава молодежной палаты при гордуме Калуги Антон Андрейчук добровольно сложил свои полномочия после видео со стрельбой из охолощенного оружия, члены палаты... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:03
2023-01-13T12:03
2023-01-13T12:03
политика
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава молодежной палаты при гордуме Калуги Антон Андрейчук добровольно сложил свои полномочия после видео со стрельбой из охолощенного оружия, члены палаты проголосовали за это решение единогласно, сообщила гордума. "Состоялось заседание молодежной палаты при городской думе Калуги. Было рассмотрено заявление председателя палаты Антона Андрейчука о добровольном досрочном сложении полномочий. Члены палаты единогласно проголосовали за принятие отставки и указали Андрейчуку на недопустимость подобного поведения", - говорится в сообщении. Согласно данным в соцсетях и СМИ, глава молодежной палаты при гордуме Калуги Андрейчук опубликовал в соцсетях два видео. В одном он в честь Нового года стреляет из пистолета в воздух. На втором видео приятель Андрейчука запускает фейерверки в сторону едущей машины. Глава гордумы Калуги Юрий Моисеев сообщил РИА Новости, что Андрейчук не является госслужащим и работает на общественных началах. Моисеев обещал, что гордума Калуги пересмотрит участие в работе молодежной палаты ее главы. Сам Андрейчук записал видео с извинениями, подчеркнув, что "так не нужно поступать", и отметив, что он и товарищи были трезвы. Позже ответственный секретарь комиссии по этике "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что члены комиссии рекомендовали Андрейчуку, который также является членом партии, сложить полномочия главы молодежной палаты.
https://ria.ru/20221101/prigovor-1828299851.html
https://ria.ru/20220719/sud-1803378889.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, калуга, единая россия
Политика, Калуга, Единая Россия
Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой
Глава молодежной палаты Калуги Андрейчук сложил полномочия после видео со стрельбой
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава молодежной палаты при гордуме Калуги Антон Андрейчук добровольно сложил свои полномочия после видео со стрельбой из охолощенного оружия, члены палаты проголосовали за это решение единогласно, сообщила гордума.
"Состоялось заседание молодежной палаты при городской думе Калуги. Было рассмотрено заявление председателя палаты Антона Андрейчука о добровольном досрочном сложении полномочий. Члены палаты единогласно проголосовали за принятие отставки и указали Андрейчуку на недопустимость подобного поведения", - говорится в сообщении.
Согласно данным в соцсетях и СМИ, глава молодежной палаты при гордуме Калуги Андрейчук опубликовал в соцсетях два видео. В одном он в честь Нового года стреляет из пистолета в воздух. На втором видео приятель Андрейчука запускает фейерверки в сторону едущей машины.
Глава гордумы Калуги Юрий Моисеев сообщил РИА Новости, что Андрейчук не является госслужащим и работает на общественных началах. Моисеев обещал, что гордума Калуги пересмотрит участие в работе молодежной палаты ее главы. Сам Андрейчук записал видео с извинениями, подчеркнув, что "так не нужно поступать", и отметив, что он и товарищи были трезвы.
Позже ответственный секретарь комиссии по этике "Единой России
" Евгений Ревенко заявил, что члены комиссии рекомендовали Андрейчуку, который также является членом партии, сложить полномочия главы молодежной палаты.