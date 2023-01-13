Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром
Минобороны: российские войска обеспечили контроль над Соледаром
© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Минобороны России в пятницу сообщило, что Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск вооруженных сил России.
Министерство сообщило, что за последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины.
В ведомстве отметили, что город имеет важное значение для наступательных действий на донецком направлении, контроль над ним позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём украинские подразделения.
Американский телеканал CNN сообщил, что его команда в пятницу днем стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара.
Другие направления
Минобороны России также заявило, что украинские военные на красно-лиманском направлении потеряли за сутки более 40 человек, на купянском направлении в Харьковской области за сутки до 20, на южно-донецком направлении более 20 человек.
Также министерство отметило, что авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два.
Миссия МАГАТЭ
МАГАТЭ сообщило, что гендиректор организации Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет с визитом на Украину, где посетит атомные электростанции для размещения там экспертов.
Агентство намерено разместить по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС и Чернобыльской площадке.
20 декабря 2022, 08:00Окончательное ядерное разоружение Украины началось
Кроме того, Гросси также встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что консультации с российской и украинской стороной по зоне безопасности продвигаются, хотя и не очень оперативно.
При этом глава МАГАТЭ добавил, что новая группа из трех экспертов прибыла на ЗАЭС на этой неделе.
Танки Киеву
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев.
Газета Guardian со ссылкой на украинские источники сообщила, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину.