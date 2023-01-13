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Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844759588.html
Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром
Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром - РИА Новости, 13.01.2023
Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром
Минобороны России в пятницу сообщило, что Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск вооруженных РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:04
2023-01-13T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
себастьян лекорню
алексей резников
украина
россия
соледар
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Минобороны России в пятницу сообщило, что Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск вооруженных сил России. Министерство сообщило, что за последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины. В ведомстве отметили, что город имеет важное значение для наступательных действий на донецком направлении, контроль над ним позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём украинские подразделения. Американский телеканал CNN сообщил, что его команда в пятницу днем стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара. Другие направленияМинобороны России также заявило, что украинские военные на красно-лиманском направлении потеряли за сутки более 40 человек, на купянском направлении в Харьковской области за сутки до 20, на южно-донецком направлении более 20 человек. Также министерство отметило, что авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два. Миссия МАГАТЭМАГАТЭ сообщило, что гендиректор организации Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет с визитом на Украину, где посетит атомные электростанции для размещения там экспертов. Агентство намерено разместить по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС и Чернобыльской площадке. Кроме того, Гросси также встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что консультации с российской и украинской стороной по зоне безопасности продвигаются, хотя и не очень оперативно. При этом глава МАГАТЭ добавил, что новая группа из трех экспертов прибыла на ЗАЭС на этой неделе. Танки КиевуГлава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев. Газета Guardian со ссылкой на украинские источники сообщила, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину. Кроме того, агентство Блумберг сообщило, что Германия на следующей неделе примет решение по поводу отправки танков Leopard Украине. Решение Берлина на этот счет, вероятно, будет положительным, сообщило агентство.
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844656398.html
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в мире, рафаэль гросси, себастьян лекорню, алексей резников, украина, россия, соледар, магатэ, хмельницкая аэс, минобороны франции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Украина, Россия, Соледар, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, Минобороны Франции
21:04 13.01.2023
 
Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром

Минобороны: российские войска обеспечили контроль над Соледаром

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Минобороны России в пятницу сообщило, что Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск вооруженных сил России.
Министерство сообщило, что за последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
В ведомстве отметили, что город имеет важное значение для наступательных действий на донецком направлении, контроль над ним позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём украинские подразделения.
Американский телеканал CNN сообщил, что его команда в пятницу днем стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара.

Другие направления

Минобороны России также заявило, что украинские военные на красно-лиманском направлении потеряли за сутки более 40 человек, на купянском направлении в Харьковской области за сутки до 20, на южно-донецком направлении более 20 человек.
Автобусы с российскими военнослужащими. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 20:00Специальная военная операция на Украине
СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации
Также министерство отметило, что авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два.

Миссия МАГАТЭ

МАГАТЭ сообщило, что гендиректор организации Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет с визитом на Украину, где посетит атомные электростанции для размещения там экспертов.
Агентство намерено разместить по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС и Чернобыльской площадке.
Ровненская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Окончательное ядерное разоружение Украины началось
Кроме того, Гросси также встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что консультации с российской и украинской стороной по зоне безопасности продвигаются, хотя и не очень оперативно.
При этом глава МАГАТЭ добавил, что новая группа из трех экспертов прибыла на ЗАЭС на этой неделе.

Танки Киеву

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев.
Газета Guardian со ссылкой на украинские источники сообщила, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину.
Кроме того, агентство Блумберг сообщило, что Германия на следующей неделе примет решение по поводу отправки танков Leopard Украине. Решение Берлина на этот счет, вероятно, будет положительным, сообщило агентство.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиСебастьян ЛекорнюАлексей РезниковУкраинаРоссияСоледарМАГАТЭХмельницкая АЭСМинобороны Франции
 
 
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