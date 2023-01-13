https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844759588.html

Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром

Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром - РИА Новости, 13.01.2023

Спецоперация, 13 января: российские силы обеспечили контроль над Соледаром

Минобороны России в пятницу сообщило, что Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск вооруженных РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:04

2023-01-13T21:04

2023-01-13T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

себастьян лекорню

алексей резников

украина

россия

соледар

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Минобороны России в пятницу сообщило, что Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск вооруженных сил России. Министерство сообщило, что за последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины. В ведомстве отметили, что город имеет важное значение для наступательных действий на донецком направлении, контроль над ним позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём украинские подразделения. Американский телеканал CNN сообщил, что его команда в пятницу днем стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара. Другие направленияМинобороны России также заявило, что украинские военные на красно-лиманском направлении потеряли за сутки более 40 человек, на купянском направлении в Харьковской области за сутки до 20, на южно-донецком направлении более 20 человек. Также министерство отметило, что авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два. Миссия МАГАТЭМАГАТЭ сообщило, что гендиректор организации Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет с визитом на Украину, где посетит атомные электростанции для размещения там экспертов. Агентство намерено разместить по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС и Чернобыльской площадке. Кроме того, Гросси также встретится с чиновниками в Киеве для обсуждения зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что консультации с российской и украинской стороной по зоне безопасности продвигаются, хотя и не очень оперативно. При этом глава МАГАТЭ добавил, что новая группа из трех экспертов прибыла на ЗАЭС на этой неделе. Танки КиевуГлава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев. Газета Guardian со ссылкой на украинские источники сообщила, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину. Кроме того, агентство Блумберг сообщило, что Германия на следующей неделе примет решение по поводу отправки танков Leopard Украине. Решение Берлина на этот счет, вероятно, будет положительным, сообщило агентство.

https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844656398.html

https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844748114.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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соледар

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