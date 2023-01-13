22:47 13.01.2023 (обновлено: 23:17 13.01.2023)
США и Япония укрепят сотрудничество по применению контрударных вооружений
Белый дом: США и Япония укрепят сотрудничество по применению контрударных вооружений
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений в Японии
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений в Японии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Лидеры США и Японии Джо Байден и Фумио Кисида по итогам саммита в Вашингтоне поручили своим министрам укрепить сотрудничество по развитию и применению Токио контрударных вооружений, говорится в распространенном Белым домом заявлении.
"Лидеры поручили своим министрам укрепить сотрудничество по развитию и эффективному применению Японией контрударных и иных типов вооружений", - говорится в заявлении.
Помимо этого, лидеры заявили о необходимости в свете нынешней ситуации в мире укреплять индивидуальный и коллективный потенциал своих стран. Среди ключевых международных вызовов в этой связи Байден и Кисида упомянули "несовместимые с принципами основанного на правилах международного порядка действия КНР", провокации со стороны КНДР, а также спецоперацию на Украине.
"Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток силой изменить статус-кво или применить методы принуждения где-либо в мире. В совокупности данная обстановка требует, чтобы США и Япония продолжали укреплять свой индивидуальный и коллективный потенциал", - указали лидеры двух союзных государств.
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