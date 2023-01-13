https://ria.ru/20230113/sotrudnichestvo-1844772977.html

США и Япония укрепят сотрудничество по применению контрударных вооружений

США и Япония укрепят сотрудничество по применению контрударных вооружений - РИА Новости, 13.01.2023

США и Япония укрепят сотрудничество по применению контрударных вооружений

Лидеры США и Японии Джо Байден и Фумио Кисида по итогам саммита в Вашингтоне поручили своим министрам укрепить сотрудничество по развитию и применению Токио... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:47

2023-01-13T22:47

2023-01-13T23:17

в мире

джо байден

фумио кисида

сша

вашингтон (штат)

япония

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Лидеры США и Японии Джо Байден и Фумио Кисида по итогам саммита в Вашингтоне поручили своим министрам укрепить сотрудничество по развитию и применению Токио контрударных вооружений, говорится в распространенном Белым домом заявлении. Помимо этого, лидеры заявили о необходимости в свете нынешней ситуации в мире укреплять индивидуальный и коллективный потенциал своих стран. Среди ключевых международных вызовов в этой связи Байден и Кисида упомянули "несовместимые с принципами основанного на правилах международного порядка действия КНР", провокации со стороны КНДР, а также спецоперацию на Украине."Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток силой изменить статус-кво или применить методы принуждения где-либо в мире. В совокупности данная обстановка требует, чтобы США и Япония продолжали укреплять свой индивидуальный и коллективный потенциал", - указали лидеры двух союзных государств.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html

сша

вашингтон (штат)

япония

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в мире, джо байден, фумио кисида, сша, вашингтон (штат), япония