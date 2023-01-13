https://ria.ru/20230113/soledar-1844551285.html

Жители Соледара рассказали, как месяцами выживали в подвале

Жители Соледара рассказали, как месяцами выживали в подвале - РИА Новости, 13.01.2023

Жители Соледара рассказали, как месяцами выживали в подвале

Семья из Соледара Александр и Лариса Меренко рассказали РИА Новости, как выживали в городе на протяжении долгих месяцев, прятались в подвале и выходили за... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:07

2023-01-13T10:07

2023-01-13T11:33

специальная военная операция на украине

безопасность

соледар

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Семья из Соледара Александр и Лариса Меренко рассказали РИА Новости, как выживали в городе на протяжении долгих месяцев, прятались в подвале и выходили за продуктами только ранним утром. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. Александр Меренко поведал, что их семья жила в подвале с августа, когда начались обстрелы жилого сектора. "Ночью было нереально. Ребенок не спал, просто лежал ночью и слушал, что происходит…", - вспоминает мужчина. Его мать Лариса Меренко в беседе с агентством также поделилась воспоминаниями, как было сложно жить в городе. "Привозили продукты, воду нам не привозили…", - рассказала женщина. Несмотря на то, что в городе продолжал работать рынок и магазины, отмечает она, попасть туда из-за постоянных обстрелов можно было только ранним утром. "До девяти часов утра обстрелы были только над нами… После девяти часов уже никто не выходил… начиналось страшное", - вспоминает женщина. По ее словам, за все время в городе произошло семь ротаций украинских войск. "Те, что мобилизованные, более-менее адекватно (относились), делились водой, хлебом. Более-менее нормальные люди были. Те, что по собственной воли пошли… Мы для них никто были", - вспоминает она. Женщина добавила, что украинские войска могли говорить, что город обстреливают российские силы, но сами не были в этом уверены. "У них существует легенда, так называемый "блуждающий минометчик", которого они сами и боятся. Стреляет и по своим, и по чужим", - рассказала Лариса Меренко. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска, логистического центра украинской группировки.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

россия

донецкая народная республика

украина

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"Это был ад": жители Соледара рассказали как месяцами выживали в подвале "После 9 утра начиналось страшное": жители Соледара рассказали РИА Новости, как выживали в городе, прятались в подвале и выходили за продуктами только ранним утром 2023-01-13T10:07 true PT2M18S

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Кирилл Волков

безопасность, соледар, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины