https://ria.ru/20230113/snaryad-1844546549.html
На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны - РИА Новости, 13.01.2023
На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:44
2023-01-13T09:44
2023-01-13T09:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов.
https://ria.ru/20221002/mchs-1820934753.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
Похожий на снаряд времен войны предмет нашли при земляных работах на северо-западе Москвы