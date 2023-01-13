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На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны - РИА Новости, 13.01.2023
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На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны - РИА Новости, 13.01.2023
На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:44
2023-01-13T09:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
09:44 13.01.2023
 
На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны

Похожий на снаряд времен войны предмет нашли при земляных работах на северо-западе Москвы

© РИА НовостиАвтомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома номер 22 на улице Тухачевского при проведении земляных работ найден предмет, похожий на снаряд времен войны", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов.
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