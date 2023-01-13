https://ria.ru/20230113/snaryad-1844546549.html

На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны

На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны - РИА Новости, 13.01.2023

На северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:44

2023-01-13T09:44

2023-01-13T09:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, на место ЧП вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов.

https://ria.ru/20221002/mchs-1820934753.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва