https://ria.ru/20230113/reorganizatsiya-1844498490.html

Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 13.01.2023

Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:14

2023-01-13T11:14

2023-01-13T11:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в районе "Аэропорт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По информации департамента городского имущества, на участке планируется построить свыше 23 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов, среди которых детский сад на 350 детей, школа для 600 учеников, предприятия общепита, отделения банков, магазины и другая необходимая инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию этих объектов даст городу более 170 рабочих мест.В настоящее время на участке расположены гаражи и автосервисы. Собственникам этих объектов дадут возможность самим реализовывать проект развития территории. В противном случае, к этому процессу привлекут городского оператора или стороннего инвестора, который будет определен по результатам торгов. При последних вариантах нынешние собственники получат от города справедливую компенсацию, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221108/efimov-1829808125.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика