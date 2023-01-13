Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в районе "Аэропорт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Площадь участка на севере столицы, который будет реорганизован по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, составляет 1,6 гектара. Вложения в редевелопмент оцениваются почти в 2,8 миллиарда рублей. После реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать 57,6 миллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По информации департамента городского имущества, на участке планируется построить свыше 23 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов, среди которых детский сад на 350 детей, школа для 600 учеников, предприятия общепита, отделения банков, магазины и другая необходимая инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию этих объектов даст городу более 170 рабочих мест.
В настоящее время на участке расположены гаражи и автосервисы. Собственникам этих объектов дадут возможность самим реализовывать проект развития территории. В противном случае, к этому процессу привлекут городского оператора или стороннего инвестора, который будет определен по результатам торгов. При последних вариантах нынешние собственники получат от города справедливую компенсацию, уточняется в сообщении.
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