Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/reorganizatsiya-1844498490.html
Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 13.01.2023
Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ
Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:14
2023-01-13T11:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590446_0:10:1645:935_1920x0_80_0_0_4cefb543bc624ab76386704117a1b0ce.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в районе "Аэропорт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По информации департамента городского имущества, на участке планируется построить свыше 23 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов, среди которых детский сад на 350 детей, школа для 600 учеников, предприятия общепита, отделения банков, магазины и другая необходимая инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию этих объектов даст городу более 170 рабочих мест.В настоящее время на участке расположены гаражи и автосервисы. Собственникам этих объектов дадут возможность самим реализовывать проект развития территории. В противном случае, к этому процессу привлекут городского оператора или стороннего инвестора, который будет определен по результатам торгов. При последних вариантах нынешние собственники получат от города справедливую компенсацию, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221108/efimov-1829808125.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590446_117:0:1580:1097_1920x0_80_0_0_20eb394fc6a0157070bfdd34f8fcbd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
11:14 13.01.2023
 

Ефимов: неэффективный участок в районе "Аэропорт" реорганизуют в рамках КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в районе "Аэропорт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Площадь участка на севере столицы, который будет реорганизован по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, составляет 1,6 гектара. Вложения в редевелопмент оцениваются почти в 2,8 миллиарда рублей. После реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать 57,6 миллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По информации департамента городского имущества, на участке планируется построить свыше 23 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов, среди которых детский сад на 350 детей, школа для 600 учеников, предприятия общепита, отделения банков, магазины и другая необходимая инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию этих объектов даст городу более 170 рабочих мест.
В настоящее время на участке расположены гаражи и автосервисы. Собственникам этих объектов дадут возможность самим реализовывать проект развития территории. В противном случае, к этому процессу привлекут городского оператора или стороннего инвестора, который будет определен по результатам торгов. При последних вариантах нынешние собственники получат от города справедливую компенсацию, уточняется в сообщении.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
8 ноября 2022, 07:14
Ефимов: участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала