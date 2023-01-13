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Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей
Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей
Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ и Генпрокуратуре изучить практику заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:43
2023-01-13T14:50
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ и Генпрокуратуре изучить практику заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России, Минюстом России, ФСИН России и Общественной палатой Российской Федерации проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, и при необходимости представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на гуманизацию правосудия", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 мая 2023 года.
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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин
14:43 13.01.2023 (обновлено: 14:50 13.01.2023)
 
Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей

Путин поручил Верховному суду изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ и Генпрокуратуре изучить практику заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России, Минюстом России, ФСИН России и Общественной палатой Российской Федерации проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, и при необходимости представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на гуманизацию правосудия", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 мая 2023 года.
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