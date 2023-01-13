https://ria.ru/20230113/putin-1844637540.html

Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей

Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ и Генпрокуратуре изучить практику заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:43

2023-01-13T14:43

2023-01-13T14:50

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ и Генпрокуратуре изучить практику заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России, Минюстом России, ФСИН России и Общественной палатой Российской Федерации проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, и при необходимости представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на гуманизацию правосудия", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230113/vybory-1844631471.html

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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин