09:59 13.01.2023 (обновлено: 10:06 13.01.2023)
В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости
В бурятском поселке Озерный из-за баловства детей с петардами сгорели 20 центнеров сена
© Фото : Государственная противопожарная служба Республики БурятияСотрудники противопожарной службы Бурятии во время ликвидации пожара во дворе частного дома в поселке Озерный
Сотрудники противопожарной службы Бурятии во время ликвидации пожара во дворе частного дома в поселке Озерный
УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. В одном из сел Бурятии, предварительно, из-за баловства детей петардами сгорело 20 центнеров сена, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
По информации ведомства, днем 13 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сена в поселке Озерный Еравнинского района. На момент прибытия пожарных горело сено во дворе частного дома на площади 12 кв.м. В течение получаса пожар был ликвидирован.
"В результате пожара огнем уничтожено 20 центнеров сена. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнем. Со слов хозяина участка, несовершеннолетние дети баловались петардами рядом с сеном, в результате чего произошло возгорание", - сообщает агентство.
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