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В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости - РИА Новости, 13.01.2023
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В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости
В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости - РИА Новости, 13.01.2023
В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости
В одном из сел Бурятии, предварительно, из-за баловства детей петардами сгорело 20 центнеров сена, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:59
2023-01-13T10:06
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. В одном из сел Бурятии, предварительно, из-за баловства детей петардами сгорело 20 центнеров сена, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. По информации ведомства, днем 13 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сена в поселке Озерный Еравнинского района. На момент прибытия пожарных горело сено во дворе частного дома на площади 12 кв.м. В течение получаса пожар был ликвидирован. "В результате пожара огнем уничтожено 20 центнеров сена. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнем. Со слов хозяина участка, несовершеннолетние дети баловались петардами рядом с сеном, в результате чего произошло возгорание", - сообщает агентство.
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
09:59 13.01.2023 (обновлено: 10:06 13.01.2023)
 
В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости

В бурятском поселке Озерный из-за баловства детей с петардами сгорели 20 центнеров сена

© Фото : Государственная противопожарная служба Республики БурятияСотрудники противопожарной службы Бурятии во время ликвидации пожара во дворе частного дома в поселке Озерный
Сотрудники противопожарной службы Бурятии во время ликвидации пожара во дворе частного дома в поселке Озерный - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Государственная противопожарная служба Республики Бурятия
Сотрудники противопожарной службы Бурятии во время ликвидации пожара во дворе частного дома в поселке Озерный
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УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. В одном из сел Бурятии, предварительно, из-за баловства детей петардами сгорело 20 центнеров сена, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
По информации ведомства, днем 13 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сена в поселке Озерный Еравнинского района. На момент прибытия пожарных горело сено во дворе частного дома на площади 12 кв.м. В течение получаса пожар был ликвидирован.
"В результате пожара огнем уничтожено 20 центнеров сена. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнем. Со слов хозяина участка, несовершеннолетние дети баловались петардами рядом с сеном, в результате чего произошло возгорание", - сообщает агентство.
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