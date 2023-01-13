https://ria.ru/20230113/pozhar-1844549735.html

В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости

В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости - РИА Новости, 13.01.2023

В Бурятии 20 центнеров сена сгорели из-за детской шалости

В одном из сел Бурятии, предварительно, из-за баловства детей петардами сгорело 20 центнеров сена, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:59

2023-01-13T09:59

2023-01-13T10:06

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. В одном из сел Бурятии, предварительно, из-за баловства детей петардами сгорело 20 центнеров сена, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. По информации ведомства, днем 13 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сена в поселке Озерный Еравнинского района. На момент прибытия пожарных горело сено во дворе частного дома на площади 12 кв.м. В течение получаса пожар был ликвидирован. "В результате пожара огнем уничтожено 20 центнеров сена. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнем. Со слов хозяина участка, несовершеннолетние дети баловались петардами рядом с сеном, в результате чего произошло возгорание", - сообщает агентство.

https://realty.ria.ru/20221229/pirotekhnika-1833144925.html

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика бурятия