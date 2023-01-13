https://ria.ru/20230113/poteri-1844615617.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:38

2023-01-13T13:38

2023-01-13T13:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных, сообщило Минобороны России."На купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, харьковская область