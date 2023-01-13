https://ria.ru/20230113/poteri-1844615617.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:38
2023-01-13T13:38
2023-01-13T13:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных, сообщило Минобороны России."На купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область
13:38 13.01.2023 (обновлено: 13:42 13.01.2023)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении уничтожили до 20 солдат ВСУ и шесть машин