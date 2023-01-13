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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/poteri-1844615617.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:38
2023-01-13T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных, сообщило Минобороны России."На купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html
россия
украина
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область
13:38 13.01.2023 (обновлено: 13:42 13.01.2023)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении уничтожили до 20 солдат ВСУ и шесть машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация"
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных, сообщило Минобороны России.
"На купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраинаХарьковская область
 
 
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