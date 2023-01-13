https://ria.ru/20230113/poteri-1844536635.html
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.01.2023
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки
Один мирный житель погиб, еще четыре получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:30
2023-01-13T08:30
2023-01-13T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще четыре получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 12 января до 08.00 13 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четырех мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844519732.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки
Представительство ДНР: один человек погиб, четверо пострадали при обстрелах ВСУ за сутки