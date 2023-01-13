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В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/poteri-1844536635.html
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.01.2023
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки
Один мирный житель погиб, еще четыре получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:30
2023-01-13T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще четыре получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 12 января до 08.00 13 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четырех мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844519732.html
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Украина
08:30 13.01.2023
 
В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки

Представительство ДНР: один человек погиб, четверо пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще четыре получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 12 января до 08.00 13 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четырех мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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