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В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки

В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.01.2023

В ДНР один мирный житель погиб при обстрелах ВСУ за сутки

Один мирный житель погиб, еще четыре получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:30

2023-01-13T08:30

2023-01-13T08:30

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще четыре получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 12 января до 08.00 13 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четырех мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844519732.html

донецкая народная республика

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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, украина