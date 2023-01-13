https://ria.ru/20230113/poiski-1844544195.html

Актера сериала "Зема" нашли живым на четвертый день поисков

Актера сериала "Зема" нашли живым на четвертый день поисков - РИА Новости, 13.01.2023

Актера сериала "Зема" нашли живым на четвертый день поисков

Актера Артема Бординова, пропавшего в Пензе четыре дня назад, нашли живым, сообщили РИА Новости в местном поисковом отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:29

2023-01-13T09:29

2023-01-13T15:09

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шоубиз

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САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Актера Артема Бординова, пропавшего в Пензе четыре дня назад, нашли живым, сообщили РИА Новости в местном поисковом отряде "ЛизаАлерт". "Найден, жив, с ним все хорошо", — сказала собеседница агентства. Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, актер сам пришел домой.По информации ведомства, об исчезновении Бординова 10 января заявила его жена. Она рассказала, что днем ранее он ушел из дома и не вернулся. В поисках принимали участие полицейские, сотрудники компании "Пензфильммаш", которая выпускает сериал "Зема", и волонтеры "ЛизаАлерт". Бординов был участником Высшей лиги КВН, выступал в составе команды "С.У.Р.А". Позже создал YouTube-канал "Тяпа", где выкладывал юмористические скетчи. С 2017 года снимался в веб-сериале "Зема". Кроме того, он работал на частных мероприятиях в качестве ведущего.

https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html

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происшествия, россия