https://ria.ru/20230113/poiski-1844544195.html
Актера сериала "Зема" нашли живым на четвертый день поисков
Актера сериала "Зема" нашли живым на четвертый день поисков - РИА Новости, 13.01.2023
Актера сериала "Зема" нашли живым на четвертый день поисков
Актера Артема Бординова, пропавшего в Пензе четыре дня назад, нашли живым, сообщили РИА Новости в местном поисковом отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:29
2023-01-13T09:29
2023-01-13T15:09
происшествия
россия
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844201663_278:0:1609:749_1920x0_80_0_0_5bb063dc7209b271eaeec1299254c3f3.jpg
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Актера Артема Бординова, пропавшего в Пензе четыре дня назад, нашли живым, сообщили РИА Новости в местном поисковом отряде "ЛизаАлерт". "Найден, жив, с ним все хорошо", — сказала собеседница агентства. Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, актер сам пришел домой.По информации ведомства, об исчезновении Бординова 10 января заявила его жена. Она рассказала, что днем ранее он ушел из дома и не вернулся. В поисках принимали участие полицейские, сотрудники компании "Пензфильммаш", которая выпускает сериал "Зема", и волонтеры "ЛизаАлерт". Бординов был участником Высшей лиги КВН, выступал в составе команды "С.У.Р.А". Позже создал YouTube-канал "Тяпа", где выкладывал юмористические скетчи. С 2017 года снимался в веб-сериале "Зема". Кроме того, он работал на частных мероприятиях в качестве ведущего.
https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844201663_368:0:1528:870_1920x0_80_0_0_f55857b3a9966aad513f49fc81ad2790.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Происшествия, Россия, Шоубиз
09:29 13.01.2023 (обновлено: 15:09 13.01.2023)
Актера сериала "Зема" нашли живым на четвертый день поисков
Актера сериала "Зема" Бординова нашли живым на четвертый день поисков
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Актера Артема Бординова, пропавшего в Пензе четыре дня назад, нашли живым, сообщили РИА Новости в местном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Найден, жив, с ним все хорошо", — сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, актер сам пришел домой.
По информации ведомства, об исчезновении Бординова 10 января заявила его жена. Она рассказала, что днем ранее он ушел из дома и не вернулся. В поисках принимали участие полицейские, сотрудники компании "Пензфильммаш", которая выпускает сериал "Зема", и волонтеры "ЛизаАлерт".
Бординов был участником Высшей лиги КВН
, выступал в составе команды "С.У.Р.А". Позже создал YouTube-канал "Тяпа", где выкладывал юмористические скетчи. С 2017 года снимался в веб-сериале "Зема". Кроме того, он работал на частных мероприятиях в качестве ведущего.