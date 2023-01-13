https://ria.ru/20230113/perelom-1844629453.html
В Новосибирске завели дело на мужчину, сломавшего нос девочке за замечание
В Новосибирске завели дело на мужчину, сломавшего нос девочке за замечание - РИА Новости, 13.01.2023
В Новосибирске завели дело на мужчину, сломавшего нос девочке за замечание
Полицейские по требованию прокуратуры завели уголовное дело на 37-летнего мужчину, который во время конфликта на улице с 16-летней девочкой сломал ей нос,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:24
2023-01-13T14:24
2023-01-13T14:24
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Полицейские по требованию прокуратуры завели уголовное дело на 37-летнего мужчину, который во время конфликта на улице с 16-летней девочкой сломал ей нос, сообщает прокуратура Новосибирской области. Инцидент в среду, 11 января, начался с того, что на йоркширского терьера школьницы во время прогулки напала хаски, которую выгуливал подозреваемый. "Шестнадцатилетняя девушка выгуливала собаку около дома №73 по улице лейтенанта Амосова. В этот момент на ее собаку напала другая собака, хозяин которой агрессивно отреагировал на сделанное ею замечание, а именно схватил за куртку и стал дергать в разные стороны. Девочка вырвалась от него и попыталась зайти в подъезд, однако он прижал ее к двери и нанес один удар кулаком в область носа", - говорится в релизе.Врачи поставили подростку диагноз: перелом носа со смещением, ушиб мягких тканей головы, отмечает ведомство. "По требованию прокурора дознавателем отдела полиции №4 "Калининский" УМВД по Новосибирску 13 января возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. Как отмечала полиция Новосибирской области, у подозреваемого уже есть судимость (за что именно, не уточняется).
https://ria.ru/20220614/draka-1795196802.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске завели дело на мужчину, сломавшего нос девочке за замечание
В Новосибирске завели дело на мужчину, сломавшего нос девочке после замечания о его собаке
НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости.
Полицейские по требованию прокуратуры завели уголовное дело на 37-летнего мужчину, который во время конфликта на улице с 16-летней девочкой сломал ей нос, сообщает
прокуратура Новосибирской области.
Инцидент в среду, 11 января, начался с того, что на йоркширского терьера школьницы во время прогулки напала хаски, которую выгуливал подозреваемый.
"Шестнадцатилетняя девушка выгуливала собаку около дома №73 по улице лейтенанта Амосова. В этот момент на ее собаку напала другая собака, хозяин которой агрессивно отреагировал на сделанное ею замечание, а именно схватил за куртку и стал дергать в разные стороны. Девочка вырвалась от него и попыталась зайти в подъезд, однако он прижал ее к двери и нанес один удар кулаком в область носа", - говорится в релизе.
Врачи поставили подростку диагноз: перелом носа со смещением, ушиб мягких тканей головы, отмечает ведомство.
"По требованию прокурора дознавателем отдела полиции №4 "Калининский" УМВД по Новосибирску 13 января возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.
Как отмечала полиция Новосибирской области, у подозреваемого уже есть судимость (за что именно, не уточняется).