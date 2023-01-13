https://ria.ru/20230113/otvetstvennost-1844644301.html
Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов
Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:03
2023-01-13T15:03
2023-01-13T15:03
владимир путин
игорь краснов
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
александр бастрыкин
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685cb09c3b44d9db550f850b3e697ac6.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых регионов РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины. Доклад - до 1 мая 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение назначены глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
https://ria.ru/20230113/putin-1844639091.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9def0ca9bc50bec56b8fa2a4b656a82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, игорь краснов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Игорь Краснов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов
Путин поручил аннулировать уголовные дела по политическим мотивам жителей новых регионов