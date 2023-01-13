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Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов
Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:03
2023-01-13T15:03
владимир путин
игорь краснов
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
александр бастрыкин
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых регионов РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины. Доклад - до 1 мая 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение назначены глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
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владимир путин, игорь краснов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Игорь Краснов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:03 13.01.2023
 
Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов

Путин поручил аннулировать уголовные дела по политическим мотивам жителей новых регионов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых регионов РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины. Доклад - до 1 мая 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение назначены глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 14:47
Путин поручил изучить идеи о пресечении дискриминации россиян за рубежом
 
Владимир ПутинИгорь КрасновДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлександр БастрыкинГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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