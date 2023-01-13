https://ria.ru/20230113/otvetstvennost-1844644301.html

Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов

Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил пересмотреть уголовные дела жителей новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:03

2023-01-13T15:03

2023-01-13T15:03

владимир путин

игорь краснов

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

александр бастрыкин

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по аннулированию последствий уголовной ответственности по политическим мотивам граждан из новых регионов РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины. Доклад - до 1 мая 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение назначены глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

https://ria.ru/20230113/putin-1844639091.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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владимир путин, игорь краснов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)