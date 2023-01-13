https://ria.ru/20230113/otravlenie-1844545160.html
В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом
В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом - РИА Новости, 13.01.2023
В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом
Мать и ее 15-летний сын насмерть отравились угарным газом в квартире в подмосковном городе Наро-Фоминск, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК РФ по... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:35
2023-01-13T09:35
2023-01-13T09:35
происшествия
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мать и ее 15-летний сын насмерть отравились угарным газом в квартире в подмосковном городе Наро-Фоминск, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК РФ по Московской области. "В квартире на улице Мира в городе Наро-Фоминске обнаружены тела женщины и ее сына без видимых телесных повреждений с признаками отравления угарным газом ... возбуждено уголовное дело по факту смерти 44-летней местной жительницы и ее 15-летнего сына в результате отравления угарным газом (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, "изъята необходимая документация по эксплуатации газового оборудования, установленного в квартире и в доме в целом". В свою очередь, прокуратура Московской области сообщает, что тела обнаружены вечером 12 января в квартире, оборудованной газовой колонкой и закрытой изнутри на ключ. Отмечается целостность и порядок в квартире.
https://ria.ru/20230108/otravdenie-1843490450.html
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом
Мать и 15-летний сын погибли от отравления угарным газом в Наро-Фоминске, СК завел дело