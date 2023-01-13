https://ria.ru/20230113/otravlenie-1844545160.html

В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом

В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом - РИА Новости, 13.01.2023

В Подмосковье мать и ребенок отравились угарным газом

Мать и ее 15-летний сын насмерть отравились угарным газом в квартире в подмосковном городе Наро-Фоминск, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК РФ по... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:35

2023-01-13T09:35

2023-01-13T09:35

происшествия

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мать и ее 15-летний сын насмерть отравились угарным газом в квартире в подмосковном городе Наро-Фоминск, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК РФ по Московской области. "В квартире на улице Мира в городе Наро-Фоминске обнаружены тела женщины и ее сына без видимых телесных повреждений с признаками отравления угарным газом ... возбуждено уголовное дело по факту смерти 44-летней местной жительницы и ее 15-летнего сына в результате отравления угарным газом (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, "изъята необходимая документация по эксплуатации газового оборудования, установленного в квартире и в доме в целом". В свою очередь, прокуратура Московской области сообщает, что тела обнаружены вечером 12 января в квартире, оборудованной газовой колонкой и закрытой изнутри на ключ. Отмечается целостность и порядок в квартире.

https://ria.ru/20230108/otravdenie-1843490450.html

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)