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Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/obstrel-1844697032.html
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 16.30 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:21
2023-01-13T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Предыдущий обстрел Кировского района Донецка ведомство зафиксировало в 16.00, когда по нему также выпустили четыре снаряда. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html
кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
17:21 13.01.2023 (обновлено: 17:47 13.01.2023)
 
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка еще четыре снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Донецка
Последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Предыдущий обстрел Кировского района Донецка ведомство зафиксировало в 16.00, когда по нему также выпустили четыре снаряда.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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