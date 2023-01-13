https://ria.ru/20230113/obstrel-1844697032.html

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 13.01.2023

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 16.30 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:21

2023-01-13T17:21

2023-01-13T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Предыдущий обстрел Кировского района Донецка ведомство зафиксировало в 16.00, когда по нему также выпустили четыре снаряда. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк